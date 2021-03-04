





После того, как Sony рассекретила внешний вид своей новой консоли PlayStation 5, интернет заполонили мемы, в которых ее сравнивали с тостером, маршрутизатором и даже своеобразным зданием. И находчивый парень из Вьетнама решил воплотить один из мемов в жизнь, представив жене PlayStation 5 как... новый крутой роутер.Да, парень так хотел поиграть на новой консоли, что подговорил мастера, пришедшего подключать PlayStation 5, одеться похоже на работника местного провайдера. Более того, чтобы точно убедить жену, он сделал наклейку с контактами сервисного центра этого провайдера, которую «фейк-настройщик» торжественно наклеил на «фейк-роутер».По словам находчивого вьетнамца, жена пока ни о чем не догадалась. Однако парень нарушил первое правило бойцовского клуба, выложив фото консоли и «мастера» в сеть, где они быстро стали вирусными. Так что скорее всего жена рано или поздно узнает об обмане, и тогда одним счастливым геймером на планете Земля станет меньше.К слову, это не первая история подобного рода. Некоторое время назад другой умный парень, на этот раз из Тайваня, соврал жене, что новая PlayStation 5 — это модный очиститель воздуха. Однако его жена быстро догадалась, что новый прибор только делает воздух теплее, и тайванцу пришлось продать консоль.