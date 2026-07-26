Хочу играть в ретро-игры на Mac: здесь все что нужно знать

Совместимость: отлично работает и на Intel, и на Apple Silicon.

Совместимость: Intel и Apple Silicon (через Rosetta 2 или нативно).

Совместимость: нативно на Apple Silicon, а на Intel работает медленнее.

Совместимость: нативно на Apple Silicon, а на Intel работает медленнее.

Совместимость: нативный софт под Apple Silicon и версия для Intel.

Совместимость: есть и для Intel, и для M-чипов, но развивается с акцентом на Apple Silicon.

Совместимость: эксклюзивно для Apple Silicon (на Intel бессмысленно).

Совместимость: строго Apple Silicon.

Whisky — бесплатная утилита с понятным интерфейсом. Позволяет в пару кликов поставить Windows-версию Steam и запускать GTA V, Witcher 3 или Skyrim на ультранастройках. Разработчик решил прекратить развитие проекта, поэтому с официального сайта программу больше не скачать, но можно поискать в других местах.

CrossOver — платная, но максимально отполированная коммерческая программа с лучшей совместимостью под DirectX 12.

Поиск игр (ROM-файлов) — сами эмуляторы поставляются без игр из-за авторских прав. Файлы ромов скачиваются отдельно с профильных архивов (ищите файлы ROM с расширениями .iso, .zip, .z64);

Файлы BIOS и ключи — для эмуляторов уровня PCSX2 (PS2), RPCS3 (PS3) или Switch вам понадобятся системные файлы BIOS или prod.keys. Без них эмулятор просто не сможет запустить образ игры. Их тоже можно найти в поисковике или на торрентах.

Геймпады — macOS по умолчанию идеально распознает любые геймпады от PS4/PS5 (DualShock/DualSense), Xbox и Nintendo Switch Pro Controller. Даже Joy-Con можно подрубить просто по Bluetooth, а эмуляторы подхватят их автоматически.

Масштабирование графики — перед началом игры в настройках эмуляторов (Dolphin, PCSX2) обязательно меняйте Internal Resolution с оригинального 1x на 2x или 3x. Мощности M-чипов хватит с запасом, а мыльная картинка из 2000-х превратится в чёткий ремастер.

Мгновенный доступ к тысячам хитов — не нужно ждать, пока разработчики соизволят выпустить порт/ремастер на macOS.

Графика лучше, чем на оригинале — настройки апскейла, сглаживания и кастомных текстур делают старые игры визуально свежими.

Автономность — при эмуляции 8- и 16-битных систем MacBook Air может работать от одного заряда сутками.

Сохранения в любой точке — функция Save States позволяет сохранять прогресс мгновенно, не выискивая чекпоинты.

Необходимость настройки — придётся потратить время на поиск BIOS, файлов игр и подгон клавиш управления.

С тяжелыми системами по типу PS3 или PS4 всё ещё могут быть графические баги или придётся искать специфические моды под конкретные игры.

Отсутствие официального онлайна — поиграть на официальных серверах консолей не получится (хотя локальный режим с разделенным экраном работает отлично).

За последние годы игровой мир на macOS действительно сдвинулся с мертвой точки. Нативные релизы крупнобюджетных блокбастеров вроде Death Stranding, Resident Evil, Crimson Desert или Cyberpunk 2077 доказали, что железо от Apple способно тянуть серьёзную графику. Но давайте без иллюзий — новых ААА-портов всё ещё катастрофически мало, а инди-проекты не могут закрыть все потребности любителей видеоигр. Плюс большинство мировых хитов просто пролетает мимо экосистемы Apple.К счастью, частично решить эту проблему помогает эмуляция. Современные чипы Apple Silicon в связке с наработками комьюнити способны превратить любой MacBook, iMac, Mac mini или Mac Studio во всеядную игровую станцию. Запустить легендарную классику с NES и SEGA, перепройти шедевры эпохи PS2 и PS3 или даже пощупать эксклюзивы Nintendo Switch и тот самый миядзаковский Bloodborne с PS4 — всё это теперь реальность. Рассказываем, что к чему.История эмуляторов на компьютерах Apple началась задолго до текущего бума. Ещё в конце 90-х эмулятор Virtual Game Station (VGS) позволял запускать диски от первой PlayStation на процессорах PowerPC настолько плавно, что корпорация Sony даже пыталась засудить разработчиков (и проиграла, открыв дорогу всему направлению). Стив Джобс и Филл Шиллер на Macworld в 1999 году заставили японцев напрячься при запуске Crash Bandicoot на iMac G3 (лица сонибоев того времени представить не сложно).Позднее, во времена процессоров Intel, эмуляция развивалась волнообразно из-за проблем с перегревом ноутбуков, да и у консолей были свои заморочки, из-за чего нормальных эмуляторов актуальных на тот момент Xbox 360 и PS3 не существовало. Настоящий же прорыв случился с анонсом архитектуры Apple Silicon (M1/M2/M3/M4). Объединенная память, невероятная энергоэффективность и мощные графические ядра позволили железу на лету проглатывать инструкции старых консолей, выдавая высокую производительность даже в требовательных ААА-тайтлах.Для удобства вся эмуляторная среда под macOS делится на удобные комбайны для старых систем и специализированный софт под более мощные консоли. Мы протестировали кучу, чтобы выделить самые стабильные на сегодняшний день.RetroArch — главный швейцарский нож для эмуляции десятка забытых консолей, которые многие из нас в детстве называли приставками. Приложение работает на базе загружаемых ядер, каждое из которых отвечает за свою платформу. Тут можно найти почти всё: от NES, SNES, SEGA, Game Boy, Game Boy Advance до аркадных автоматов, PS1 и PSP. Из плюсов — миллион различных настроек, возможность быстрых сохранений, кроссплатформенная синхронизация с Apple TV, iPhone, iPad и Android-устройствами. Но главная фича — огромнейшее комьюнити, которое регулярно добавляет что-то новое.OpenEmu — эксклюзивный, визуально безупречный эмулятор, созданный строго в нативной эстетике macOS. Идеальный выбор с красивыми обложками картриджей для запуска всего: от 8-биток до Nintendo DS и PSP. Из плюсов — максимально «эппловский» дизайн, но к минусам можно отнести скудные настройки, отсутствие сетевой игры и проблемы с некоторыми региональными ромами (играми).PCSX2 (PlayStation 2) — лучший эмулятор PlayStation 2 на сегодняшний день. Плюс он получил великолепную нативную версию под Apple Silicon. Именно на нём вы сможете пройти легендарные Gran Turismo 4, God of War II и Silent Hill 2 в 4K при 60 FPS. Из личного опыта могу сказать, что эта утилита буквально вернула мне детство и позволила допроходить заброшенный на середине The Simpsons: Hit and Run — своеобразный клон GTA в сеттинге мультяшного Спрингфилда. Увы, игра не продаётся в Steam, PS Store, Xbox Game Store и Nintendo Eshop, поэтому по-другому в неё поиграть не получится.XEMU (Xbox) — отличный эмулятор для фанатов первой коробки от Microsoft. В плане настроек и производительности не уступает PCSX2.Dolphin (GameCube/Wii) — один из самых отточенных эмуляторов в истории. Работает идеально, поднимает разрешение до Retina-уровня и практически не сажает аккумулятор при многочасовых забегах в «Зельде» и «Марио». Выбирая между «портами» на Nintendo Switch 2 и Dolphin, я предпочту эмулятор, поскольку тут больше кастомизации и лучше графика.RPCS3 (PlayStation 3) — ресурсоемкий проект для запуска игр времён PS3, сильно нагружающий процессор. На чипах M-серии уровня Pro/Max выдает честные 60 FPS в Demon’s Souls, серии Uncharted и некоторых частях God of War. Но тут важно понимать, что сама Sony до сих пор не может развернуть обратную совместимость с играми PS3 на PS5 Pro, поскольку в своё время они выбрали не самый удачный самурайский путь с экспериментальной архитектурой консоли.Ryujinx / Suyu (Nintendo Switch) — благодаря схожести мобильной архитектуры ARM у Switch и чипов Apple, игры вроде The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Mario Odyssey работают очень достойно. Причём настроить и запустить игру с относительно свежей консоли можно в пару кликов. Забавный факт, но некоторые игры можно было скачать и запустить на эмуляторе за неделю до официального релиза. В их числе Mario Wonder, некоторые части Zelda, Pokemon и другие.ShadPS4 (PlayStation 4) — молодой и очень амбициозный эмулятор. Он уже позволяет запускать некоторые проекты вроде Bloodborne и Red Dead Redemption, но проект пока находится на стадии активной полировки. Но при желании уже сегодня на Mac с M4 Pro/M5 Pro и мощнее можно пройти шедевр Миядзаки в 30-40 FPS (игра никогда не шла в 60 FPS даже на PS5 Pro). Единственное, что для этого нужно — установить некоторые моды к самой игре.Game Porting Toolkit — эмулятор от самой Apple для запуска любых игр для Windows. Если хочется поиграть не в консольные тайтлы, а в проекты из своей библиотеки Steam, на помощь приходит инструмент GPTK. Это слой трансляции на базе Wine, который переводит графические вызовы DirectX 11/12 в нативный эппловский фреймворк Metal. Правда, обычным пользователям он вряд ли подойдет из-за сложности настройки и сложности очистки компьютера от мусора после этих процедур.Чтобы не прописывать команды в Терминале вручную, существуют удобные графические оболочки:И так, желание есть, Mac готов, с эмулятором определился, а что делать дальше? Дальше надо действовать по списку:Начнём с хороших моментов:Но и без минусов, увы, никак. Их немного, но они есть:Сегодня Mac на базе Apple Silicon — одна из лучших и самых универсальных ретро-консолей на рынке. Да, игровая индустрия всё ещё не завалила macOS свежими релизами, но эмуляторы полностью закрывают этот дефицит. Они дают возможность комфортно закрыть старые бэклоги, перепройти любимые хиты юности и получить максимум удовольствия от имеющегося железа.