Хомо кибернетикус Никита — человек, который вживил себе магнит, банковскую карту, электронный ключ и логины-пароли





Блогер roma_burunduk показал своего друга Никиту, который в какой-то момент решил сделать своё тело высокотехнологичным. Сначала он вживил в себя обычный магнит, а затем несколько чипов.

Магнит в пальце — чтобы не терять болтики и другие железячки при ремонте электроники

Чип банковской карты в запястье левой руки — для бесконтактной оплаты без физической карты, смартфона и прочих гаджетов

NFC-чип в правой ладони — для хранения логинов и паролей, номеров телефонов, данных для входа в криптокошелёк и ключа, которым он открывает домофон

Никита говорит, что он хомо кибернетикус, и за такими людьми, по его мнению, будущее.Какие дополнения есть в теле Никиты:У такого подхода к жизни есть и недостатки — шрамы, которые остаются на коже после разрезов, необходимых для того чтобы запихнуть чипы в тело. Также есть риск воспаления, а если какой-либо чип перестанет работать, его придётся вынимать, то есть повторно травмировать кожный покров.