Хомо кибернетикус Никита — человек, который вживил себе магнит, банковскую карту, электронный ключ и логины-пароли

Александр


Блогер roma_burunduk показал своего друга Никиту, который в какой-то момент решил сделать своё тело высокотехнологичным. Сначала он вживил в себя обычный магнит, а затем несколько чипов.

Никита говорит, что он хомо кибернетикус, и за такими людьми, по его мнению, будущее.

Какие дополнения есть в теле Никиты:

  • Магнит в пальце — чтобы не терять болтики и другие железячки при ремонте электроники
  • Чип банковской карты в запястье левой руки — для бесконтактной оплаты без физической карты, смартфона и прочих гаджетов
  • NFC-чип в правой ладони — для хранения логинов и паролей, номеров телефонов, данных для входа в криптокошелёк и ключа, которым он открывает домофон

У такого подхода к жизни есть и недостатки — шрамы, которые остаются на коже после разрезов, необходимых для того чтобы запихнуть чипы в тело. Также есть риск воспаления, а если какой-либо чип перестанет работать, его придётся вынимать, то есть повторно травмировать кожный покров.

-4
Комментарии

tellurian
+2695
tellurian
Что будет делать, когда чип перестанет работать, а он точно перестанет работать? У карты срок действия есть.
Магнит не мешает в обычной жизни?
«Странный» малый.
2 часа назад в 15:50
#
kardigan
+4249
kardigan
Никита хомоебанита.
2 часа назад в 15:53
#
tellurian
+2695
tellurian kardigan
Я не стал писать похожий комментарий.😂
час назад в 17:02
#
+25
nomer010
"...кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою... и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его"
час назад в 16:31
#
tellurian
+2695
tellurian Вячеслав Быковский
Нужно переписывать код приложения. У них не это нет денег. У них другие цели и задачи.
13 минут назад
#