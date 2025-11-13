Хомо кибернетикус Никита — человек, который вживил себе магнит, банковскую карту, электронный ключ и логины-пароли

Блогер roma_burunduk показал своего друга Никиту, который в какой-то момент решил сделать своё тело высокотехнологичным. Сначала он вживил в себя обычный магнит, а затем несколько чипов.
Какие дополнения есть в теле Никиты:
- Магнит в пальце — чтобы не терять болтики и другие железячки при ремонте электроники
- Чип банковской карты в запястье левой руки — для бесконтактной оплаты без физической карты, смартфона и прочих гаджетов
- NFC-чип в правой ладони — для хранения логинов и паролей, номеров телефонов, данных для входа в криптокошелёк и ключа, которым он открывает домофон
У такого подхода к жизни есть и недостатки — шрамы, которые остаются на коже после разрезов, необходимых для того чтобы запихнуть чипы в тело. Также есть риск воспаления, а если какой-либо чип перестанет работать, его придётся вынимать, то есть повторно травмировать кожный покров.