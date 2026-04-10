Хоть раз пользовались криптовалютой? Придётся рассказать об этом налоговой, иначе прилетит штраф

В Госдуму внесён пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Документ в случае принятия обяжет российских граждан уведомлять налоговую службу о наличии у них криптокошельков и счетов на иностранных криптобиржах, причём отчитываться будет необходимо даже при отсутствии операций по ним. Ожидается, что это часть большой реформы по выводу крипторынка в России из теневой зоны.

За невыполнение новых требований будут введены штрафы. По аналогии с действующими правилами для зарубежных банковских счетов, за первое нарушение может грозить взыскание в 5 тысяч рублей, а за повторное — до 20 тысяч рублей. В тексте законопроекта конкретные суммы пока не прописаны.Контролировать соблюдение закона налоговым органам будет непросто. Для доступа к данным о счетах россиян потребуются изменения в банковское и налоговое регулирование. Наладить автоматический обмен информацией удастся только с площадками из дружественных стран, например, Белоруссии и Киргизии. Зарубежные биржи и анонимные криптокошельки, вероятно, ещё долго останутся вне поля зрения фискальных органов.Законопроект также вводит понятие «адрес-идентификатор» — новый инструмент учёта и контроля государства за движением криптовалюты. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил, что налогоплательщики с 2026 года обязаны указывать источники доходов от операций с цифровыми активами в декларации 3-НДФЛ. Подтверждать эти данные нужно выписками с бирж и скриншотами сделок.Если российская финансовая инфраструктура начнёт отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги внутри страны, скрыть это будет нельзя. При таком сценарии у владельцев кошельков не останется легальной возможности не сообщить о них. Параллельно с этим Росфинмониторинг создаёт реестр «подозрительных криптокошельков». В него на основании данных от банков, налоговой и спецслужб будут включать адреса, связанные с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями. Ожидается, что полностью контролируемый рынок криптовалют начнёт полноценно функционировать в РФ с 1 июля 2026 года. Совершать сделки можно будет только через лицензированных посредников, включённых в реестр Центробанка.