Хотите использовать 5G в России — придётся купить Android-смартфон
Фото Magnific
Как пишут «Известия», доступ к 5G в iPhone для российских пользователей заблокирован на уровне прошивки устройств, и вероятность того, что компания Apple когда-либо снимет это ограничение, оценивается как близкая к нулю. С Android-смартфонами таких проблем нет.
По планам Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в конце июня 2026 года крупным операторам — МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и T2 — планируют выделить диапазон 4,63–4,99 ГГц для развёртывания сетей 5G в крупных городах, разрешив использовать для этой цели частоты, ранее отданные под 2G, 3G и LTE. Согласно проекту решения ГКРЧ, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением более миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года.
iPhone технически поддерживают частоты, на которых в России планируется разворачивать сети связи пятого поколения, однако Apple жёстко контролирует включение сетевых функций в своих смартфонах. Для активации этой технологии производитель требует от местных операторов связи официального подтверждения корректной работы сети, чтобы проблемы со связью не бросала тень на репутацию iPhone. После ухода Apple с российского рынка, прекращения продаж и отключения большинства сервисов взаимодействие Apple с российскими операторами фактически прекратилось, что сделало невозможной передачу необходимых данных и сертификацию смартфонов для работы в отечественных сетях 5G.
В 2013 году владельцы устройств Apple получили доступ к LTE (4G) лишь спустя несколько месяцев после запуска технологии отечественными операторами — из-за требований Apple к качеству работы функции Circuit-Switched Fallback. В 2021 году, во время публичных тестов 5G в России, Apple оказалась единственным крупным производителем, отказавшимся разблокировать эту технологию на своих смартфонах для тестовых зон. Часть экспертов допускает, что проблему можно решить ручной настройкой параметров точки доступа APN (Access Point Name), но такой способ может сработать не для всех пользователей и не гарантирует стабильной связи. Даже если обходные пути появятся, реальной пользы от 5G в России в обозримом будущем будет немного — по планам ГКРЧ, к концу 2026 года новые вышки заработают лишь в четырёх региональных центрах.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides