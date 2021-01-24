





Осень прошлого года оказалась бурной на новинки: AMD представила новые процессоры и вместе с Nvidia обновили свои видеокарты, а также вышли долгожданные многими новые консоли Xbox Series и Playstation 5. Последнее не могло не отразиться на системных требованиях в играх, где народная Nvidia GTX 1060 «переползла» из рекомендуемых в минимальные видеокарты. Программы тоже не отстают: так, последний Photoshop версии 22 требует в 4 раза больше ОЗУ, чем предыдущий, и потерял поддержку Windows 7.А с учетом того, что многие продолжают работать из дома, не удивительно, что желающих обновить свои старые ПК хватает. Казалось бы, в чем проблема — магазинов электроники много. Но не все так просто: некоторых важных комплектующих вы там просто не найдете, а часть новинок банально не стоят того, чтобы их брать. Так что давайте поговорим о том, что творится на рынке ПК, и как сейчас можно обновить своего электронного друга.За последние несколько лет AMD превратилась из отстающей компании, выпускающей «бульдозеры» (кодовое имя некоторых AMD FX), в лидера с самыми технологичными x86 CPU. И, разумеется, это негативно сказалось на их цене: часть новых AMD Ryzen 5000 официально стоит на 20-25% дороже своих предшественников, Ryzen 3000. С одной стороны, это сравнимо с приростом производительности. С другой стороны, мы привыкли к тому, что техника становится быстрее, но за те же деньги.В довершении ко всему AMD не производит свои CPU самостоятельно — она заказывает производственные линии у TSMC. А они у тайванской компании и так перегружены: нужно как минимум выпускать чипы для новых популярных консолей, да еще и видеокарты для все той же AMD. К тому же свои заказы оставляют и другие компании, такие как Apple, ASUS или MSI. В итоге у TSMC просто не хватает возможностей, чтобы удовлетворить спрос, поэтому и случился дефицит новых Ryzen 5000, который и вызвал серьезное увеличение их стоимости.Так, за базовый 6-ядерный Ryzen 5 5600X сейчас просят порядка 35 тысяч рублей при официальной цене для России на уровне 25 тысяч. Для сравнения, за предыдущий 6-ядерный Ryzen 5 3600X хотят около 20 тысяч, и даже некогда флагманский и более быстрый 8-ядерный Core i9-9900K можно купить за 30 тысяч. Как итог, если вы планировали апгрейд на новый Ryzen — лучше его отложить до лучших времен, когда цены придут в норму.А вот в случае с Intel ситуация наоборот интереснее: с одной стороны, младшие Comet Lake-S, такие как Core i3-10100 или Core i5-10400, действительно являются неплохими решениями за свою цену для сборки ПК здесь и сейчас, эти процессоры вполне справятся с рендерингом видео и современными ААА-играми. К тому же стоят они ощутимо дешевле аналогов от AMD. Но тут есть другая проблема: у вас не будет толком возможности проапгрейдить систему в будущем.Все дело в том, что худшие слухи о новых процессорах Intel 11-ого поколения подтвердились: они будут максимум 8-ядерными, из-за чего производительность даже флагманского Core i9-11900K будет слегка ниже, чем у текущего 10-ядерного Core i9-10900K. Как итог, если с того же 6-ядерного Ryzen 5 3600 вы можете обновиться до 16-ядерного Ryzen 5 5950X, что даст вам более чем двукратный прирост производительности, то при апгрейде с того же Core i5-10400 до Core i9-11900K стоит рассчитывать скорее на 30-40%.А 12-ое поколение процессоров Intel (Alder Lake-S) будет уже на новом сокете LGA1700. Так что младшие представители Comet Lake-S хороши здесь и сейчас: если через пару-тройку лет вы захотите серьезно проапгрейдить ПК, то вам придется полностью менять и CPU, и материнскую плату, и даже охлаждение. Поэтому уж лучше подождать решений на LGA1700. Во-первых, Intel обещает интересные гетерогенные (big.LITTLE) решения с 8 «большими» и 8 «маленькими» ядрами. Во-вторых, это будет долгожданный 10-нанометровый техпроцесс. Ну и в-третьих, Intel выпустит под этот сокет три поколения процессоров, то есть в будущем будет легкий апгрейд. С учетом того, что новинки обещают уже осенью — ждать осталось не так и долго.Если с новыми процессорами от AMD мы просто видим дефицит, то с видеокартами творится просто тихий ужас: я могу только искренне поздравить тех, кто успел их обновить летом, ибо на данный момент в свободной продаже можно массово найти лишь «затычки» типа Nvidia GT 1030. Все, что имеет больше 4 ГБ видеопамяти, подорожало вдвое, и даже за такие деньги нередко видеокарты доступны лишь в единичных количествах.Виной всему — вторая волна майнинга: биткоин торгуется дороже 30 тысяч долларов, «потянув» за собой остальные криптовалюты, так что добывать «монетки» на GPU снова стало очень выгодно: так, даже среднеуровневая RTX 2070 прошлого поколения способна принести пару сотен рублей в день. Поэтому и не удивительно, что майнеры просто сметают все более-менее мощные видеокарты, подчистили даже б/у решения на Avito.Больнее всего досталось, разумеется, новым Nvidia RTX 3000 и Radeon RX 6000, которых и так в продаже было катастрофически мало, а теперь и вообще не найти. А те предложения, что все же появляются, неприятно удивляют: так, за RTX 3080, рекомендуемая цена которой в России составляет порядка 65 тысяч рублей, просят порядка 130-140 тысяч, то есть стоимость топовой RTX 3090. Оно и не удивительно — такая карта может принести под 500-600 рублей в день.Как итог, обновить видеокарту сейчас у вас не получится никак. Совсем никак. Сколько продлится этот хаос — опять же предсказать сложно: если завтра курс биткоина провалится до 10 тысяч долларов, то буквально через неделю Avito будет завалено новинками по адекватным ценам. Так что пока единственный вариант — это ждать, пока бум не пройдет. В утешение можно лишь сказать, что после майнингового хаоса можно будет купить мощную видеокарту по очень вкусной цене.Эпоха DDR4 медленно подходит к своему завершению: если все пойдет по плану, то Intel станет первой компанией, которая в сентябре представит CPU, совместимые с DDR5. Причем спецификации последней готовы уже давно, и многие компании готовы к выпуску модулей такой памяти.Разумеется, это не значит, что DDR4 сразу станет устаревшей и никому не нужной: даже быстрые модули DDR3 сейчас чувствуют себя весьма комфортно, а если вспомнить, что именно DDR4 комплектуются современные 10-16-ядерные CPU, то память эта еще долго будет актуальной и нужной. Но, с другой стороны, что производителям процессоров, что памяти выгоднее продавать новые решения: так, компания Intel уже скоро будет сворачивать производство тех же Coffee Lake, которые могут иметь до 8 ядер и язык не поворачивается назвать их слабыми или старыми.Как итог, можно ожидать, что через год платформ с DDR5 в продаже будет если не больше, то сравнимо с решениями, поддерживающими DDR4. А дальше последняя начнет исчезать, как это происходило и с DDR3. Сначала перестанут продаваться топовые разгонные модули, а потом в наличии останутся лишь пара «базовых» планок на стоковых частотах, которые будут стоить как куда более быстрые решения на DDR5.Поэтому, если у вас достаточно мощная по современным меркам система с DDR4, которую вы не планируете менять в ближайшие несколько лет, лучше не оттягивать апгрейд памяти: требования к ОЗУ продолжают расти, и сейчас рабочим минимумом уже можно назвать 8 ГБ памяти, а для комфорта лучше иметь 16 ГБ. Разумеется это не значит, что нужно бежать сейчас в магазин и ставить на плату 128 ГБ ОЗУ — но все же нужно иметь ввиду, что через год-другой сделать это по адекватной стоимости может и не получиться.А вот на рынке твердотельных накопителей мы подошли к стагнации. Все дело в том, что еще 3-4 года назад скорости SSD достигли «психологического максимума» для обычных пользовательских ПК: так, сейчас даже на простых SATA-накопителях система и программы стартуют очень быстро, и прирост скорости работы от перехода на более дорогие NVMe решения абсолютно не заметен даже с секундомером в руке.Разумеется, такие скоростные накопители все еще нужны для так называемых рабочих станций, где нередко нужно быстро работать с файлами весом в десятки и даже сотни гигабайт. Но для обычных пользователей, даже если брать требовательные игры или видеоредакторы, разницы между видами SSD нет вообще, в отличие от гигантской разницы даже с лучшими жесткими дисками.В итоге даже на появление новой шины PCIe 4.0, которая позволяет еще вдвое поднять скорость твердотельных накопителей, приблизив ее аж к 8 ГБ/c, производители отреагировали слабо: и хотя десктопным процессорам с поддержкой нового интерфейса уже больше года, накопителей с PCIe 4.0 меньше десятка. Что самое печальное, ни один из них толком не использует возможности нового интерфейса: даже топовый Samsung 980 Pro на деле оказывается на уровне или даже чуть хуже своего предшественника в лице 970 Pro с PCIe 3.0, чего уж говорить о других производителях.Поэтому, с одной стороны, с покупкой SSD можно не спешить: вряд ли даже через год появятся решения ощутимо интереснее текущих. С другой стороны, по этой же причине нет смысла чего-то ждать: если вам нужен быстрый накопитель, можете его брать здесь и сейчас, и вряд ли через год вы будете кусать локти.Пандемия коронавируса и массовый уход на удаленную работу ожидаемо привел к дефициту в комплектующих для компьютеров. Выход новых «ПК-подобных» консолей и майнинг ситуацию только усугубили. Поэтому, если у вас нет срочной задачи обновить себе компьютер, с этим лучше подождать до второй половины этого года: к этому времени скорее всего уляжется бум «шахтерства» и новых консолей, в продаже появится больше видеокарт и процессоров, к тому же Intel обещает показать новинки. Но, если вы придерживаетесь тактики легкого апгрейда системы, чего-либо ждать смысла нет: ОЗУ и SSD можно смело брать прямо сейчас.