Хотите попробовать нейросеть, но не знаете, где её найти? Поможет AICyclopedia

Олег

AICyclopedia


В сети появился ресурс, который помогает сориентироваться среди множества разных нейросетей. Проект назвали AICyclopedia.

Сайт каталога и вправду похож на энциклопедию. Он содержит данные о более 1000 разных ИИ-сервисов, и дает возможность сориентироваться в них. Нейросети в AICyclopedia распределены по тематикам и способностям. Вы можете просматривать категории либо по тому, что умеет нейросеть, либо по тому, что вы хотите от нее получить. 

ИИ

Помимо, собственно, каталога, AICyclopedia содержит целый набор шаблонов запросов для ChatGPT, которые тоже разбиты по тематикам. А еще, если вы любознательны, сайт предлагает ежедневно присылать новости о ИИ. 

Подкасты
ChatGPT

К сожалению, интерфейс сайта доступен только на английском языке, но встроенный в Chrome переводчик с ним прекрасно справляется.

Кстати, почитать всё, что мы рассказываем о нейросетях, можно по тегу «Нейросети»

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Источник:
AICyclopedia
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