Хотите тестировать новые функции Wildberries за деньги? Вот что важно знать

Популярный маркетплейс пожаловался на новую мошенническую схему, которая распространяется с «участием» известных медийных людей. Подробности у ТАСС.

«Злоумышленникам не приходится взламывать соцсети: достаточно "посеять" сгенерированное видео в интернете, причем зачастую значительную часть распространения обеспечивают сами пользователи, которые делятся контентом в своих аккаунтах».

Согласно источнику, в рунете распространяются видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом по технологии дипфейка. В них узнаваемые медийные персоны — звезды шоу-бизнеса, общественные деятели, бизнес-лидеры — якобы приглашают всех желающих тестировать новые функции Wildberries за денежное вознаграждение.RWB призывает скептически относиться к «быстрому заработку» без особых усилий или предложениям с ограниченным периодом действия. Также маркетплейс сообщает, что в 2025 году с мошенничеством на основе дипфейков сталкивался каждый десятый россиянин, а в 2026 году прогнозируется рост до 50% всех жителей страны. Неспособными отличить фейк от настоящего видео признали себя 40% опрошенных.