Как показывает статистика, около 90% пользователей используют компьютеры с Windows. И, конечно, далеко не всех они устраивают: кому-то не нравится качество самой системы или софта, кто-то сетует на сложность настройки, требующую как минимум умения устанавливать драйверы и разбираться в двух отдельных программах с параметрами, ну а кому-то не нравится отсутствие полноценной синхронизации Windows с iOS.
И если вы из тех, кто использует Windows и хочет попробовать Mac, но сомневается, подойдут ли ему такие ПК, то специально для вас компания Apple создала сайт, на котором описывает все преимущества своей десктопной системы и устройств на ней.
В частности, компания отмечает легкость настройки, улучшенную защиту данных, удобное переключение между устройствами в рамках экосистемы Apple и многое другое. Сайт доступен полностью на русском языке и максимально подробно описывает возможности macOS и Mac.
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у меня для поездок MacBook 12 ещё (или уже 5 лет) и собственно я им очень доволен за его мобильность, так что как замена ему новые Air на М1 — это как раз то что нужно ....