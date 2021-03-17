





Крупные магазины нередко имеют выставочные залы, где можно оценить, как работает тот или иной ноутбук. При этом такие витринные образцы, оставшиеся последними, временами попадают в продажу по несколько сниженной цене. С учетом того, что это все еще полностью работоспособные устройства с минимумом следов эксплуатации, их покупка выглядит как хороший способ сэкономить.Однако сейчас, в бум майнинга, с этим нужно быть осторожнее — особенно если вы выбираете быстрый игровой ноутбук. Одна из посетительниц крупного магазина электроники в Киеве обнаружила, что на выставочном образце ноутбука ASUS запущена командная строка с майнингом криптовалюты Ethereum. Она написала пост об этом на Facebook, и в комментариях магазин сообщил, что принял к сведению указанную информацию и будет разбираться.Нужно помнить, что игровые ноутбуки в большинстве своем — устройства достаточно горячие, и постоянный майнинг на них отнюдь не продлевает их срок службы. А соблазн сотрудников майнить на них сейчас достаточно велик: даже вышеуказанный тонкий ASUS с урезанной Max-Q видеокартой Nvidia «добывает» эфир со скоростью 25 МХ/с, что дает около 150-170 рублей в день или около 5-6 тысяч рублей в месяц, разумеется без вычета стоимости электричества.Так что если вы планируете брать игровой ноутбук, разочаровавшись полным отсутствием быстрых видеокарт на полках магазинов, будьте крайне внимательны и требуйте запечатанной упаковки. В противном случае вы рискуете получить девайс, который мог несколько месяцев работать под высокой и нетипичной для него нагрузкой, что негативным образом скажется на его дальнейшей эксплуатации.