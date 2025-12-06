От простой проверки до огромного штрафа: хронология противостояния Евросоюза и Илона Маска





Отношения между Европейским союзом и социальной платформой X (бывший Twitter) под управлением Илона Маска переживают затяжной кризис. Конфликт, длящийся более двух лет, достиг пиковой точки в декабре 2025 года, когда Еврокомиссия оштрафовала компанию на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

История противостояния началась в июне 2023 года, когда регуляторы Евросоюза провели аудит систем безопасности X и обнаружили слабые места в борьбе с разжиганием ненависти и дезинформацией. Уже в октябре того же года последовало официальное предупреждение за распространение фейков во время конфликта между Израилем и ХАМАС.Ключевым моментом в июле 2024 года, по заявлению самого Маска, стало предложение Еврокомиссии о «незаконной секретной сделке»: в обмен на тихую цензуру определённых высказываний без уведомления общественности комиссия обещала не штрафовать платформу. Маск заявил, что отказался от этого соглашения.На этом давление не прекратилось. В августе 2024 года Евросоюз пытался не допустить проведения на платформе прямого эфира с участием Илона Маска и кандидата в президенты США Дональда Трампа. А в январе 2025 года, накануне инаугурации Трампа, регуляторы активизировали расследование в отношении X.Штрафные санкции в размере 120 миллионов евро стали кульминацией этого давления. Еврокомиссия заявила, что платформа нарушила нормы DSA в части прозрачности рекламы, доступа к данным и системы верификации аккаунтов с синей галочкой, которая, по мнению регуляторов, вводит пользователей в заблуждение. Сам Маск и его сторонники видят в этих действиях политически мотивированную кампанию против платформы, которая предоставляет голос альтернативным точкам зрения и сопротивляется цензуре.