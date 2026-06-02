Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest

Специально для VK Fest художник Пабло Радини разработал дизайн билетов для категорий «Входной» и «Входной на 2 дня» для всех городов VK Fest. Их цены не отличаются от обычных.Первые 100 билетов, выпущенные лимитированной серией, были выкуплены менее, чем за час. Поэтому организаторы приняли решение увеличить их число: гостям доступны по 600 арт-версий пропусков на фестиваль для каждого города.Обладатели таких билетов участвуют в розыгрыше постеров, созданных художником для VK Fest. Победителей определят с помощью рандомайзера. Правила указаны на сайте фестиваля. Результаты объявят 11 июня в сообществе VK Fest в соцсети «ВКонтакте».Пабло Радини работает на стыке цифрового искусства и массовой культуры. В его творчестве сочетаются мемы, сленг и визуальные коды интернет-среды. Критики характеризуют его стиль как минималистичный, ироничный и дерзкий.«В этот раз мне хотелось сделать что-то доброе, светлое и приятное. Я просто получал удовольствие от процесса, много экспериментировал и остался очень доволен результатом. Для каждого города получился свой персонаж — пушистый кот с особенным характером: кто-то из них весёлый, кто-то мечтательный, а есть и обалдевшие от фестивальной атмосферы. Эти коты — как каждый из нас в эпицентре музыки, лета и эмоций. По-разному ощущают момент, но точно запомнят этот день» — рассказал Радини.В прошлом году лимитированную серию билетов для фестиваля разработали художники Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин. VK Fest 2026 пройдёт в четырёх городах России: в Казани — 7 июня, Санкт-Петербурге — 4–5 июля, Нижнем Новгороде — 11 июля, Москве — 18–19 июля. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.