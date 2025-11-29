Top.Mail.Ru

Хватит слушать музыку с айфона! Этот супер-плеер с AliExpress удивит всех ваших друзей

Олег
Фото: AliExpress
Фото: AliExpress

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался не самый свежий, но очень необычный и до сих пор актуальный плеер от китайского бренда Shanling.

Миниатюрный музыкальный Hi-res плеер M0 Pro повторяет эстетику Apple iPod mini, но выгодно отличается от него крутыми опциями для прослушивания. Помимо двойного Hi-res ЦАПа ESS ES9219C здесь заявлено 236 мВт мощности на выходе и поддерживается балансный выход (с адаптером). Двунаправленный Bluetooth 5.0 поддерживает LDAC и AptX. Плеер может использоваться в роли внешнего ЦАПа для любого девайса как по кабелю, так и через Bluetooth в любых комбинациях.

Урвать Shanling M0 Pro по классной цене можно на AliExpress по этой ссылке. В комплекте уже предусмотрен фирменный кожаный чехол и опционально можно выбрать версию с балансным адаптером 3,5 / 4,4 мм. Отличный шанс попробовать что-то большее, чем унылое звучание с айфона. Не забудьте подобрать для плеера достойные гибридные наушники вроде таких от Fiio или арматурные вроде таких от Zhulinnao

-6
Комментарии

+758
pincher
+1 лишний гаджет в карманах… Странно, но допустим🤔.
Вчера в 21:24
#
+5
Slepoy2.0
Что такое арматурные наушники?
Сегодня в 00:34
#
samOsebe
+662
samOsebe
Малость дороговато за возможность носить ещё один аппарат.
Сегодня в 11:02
#
Олег Воронин
+2403
Олег Воронин samOsebe
Дороговато — это 30к)
А тут тру-хайрез по цене оригинального кейса для айфона.
час назад в 12:17
#