Хватит ждать обновлений: эту правду об iOS и Android скрывают годами, чтобы продать вам смартфон подороже

Почему обновлений стало больше

Что нам приносят обновления

Редизайн визуала

Новые функции и настройки

Исправления ошибок

Закрытие уязвимостей (патчи).

Не будем далеко ходить. Вчера на мой Google Pixel 8 Pro постучалось большое обновление. У меня установлен Android 16, а смартфон предложил мне Android 17 — звучит масштабно, не правда ли? Была ведь целая презентация, в голове представляется новый свежий дизайн элементов системы, интересные фичи нейросетей или просто для повседневных задач, может даже новые приложения. Однако при виде веса в 1,44 Гб ожидания сразу скукожились — и правильно сделали. После обновления я получил ровно тот же самый смартфон, что и до этого. Не изменилось буквально ничего, что указывало бы на переход с более старой на более новую версию Android.

Обновления не нужны?

В этом контексте для нас любопытен пример Samsung: компания четко сегментировала количество лет выхода обновлений Android и One UI по ценовым категориям смартфонов. Чем дешевле — тем меньше лет поддержки. То есть, она даже не скрывает, что программная поддержка является маркетинговым ходом.

Кому нужны обновления на самом деле?

YouTube. Требует минимум iOS 16 (вышла в 2022 году и установлена на iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) и минимум Android 10 (вышел в 2019 году). Предыдущие версии YouTube работают на более старых ОС.

Требует минимум iOS 16 (вышла в 2022 году и установлена на iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) и минимум Android 10 (вышел в 2019 году). Предыдущие версии YouTube работают на более старых ОС. Telegram. Требует минимум iOS 13 (вышла в 2019 году, работает на iPhone 6S, iPod Touch, iPhone SE) и минимум Android 6 (вышел в 2015 году).

Требует минимум iOS 13 (вышла в 2019 году, работает на iPhone 6S, iPod Touch, iPhone SE) и минимум Android 6 (вышел в 2015 году). Zoom. Требует как минимум iOS 15 (вышла в 2021 году, установлена на iPhone 6S, iPhone 7 и iPad Air 2) и Android 9 (вышел в 2018 году).

Требует как минимум iOS 15 (вышла в 2021 году, установлена на iPhone 6S, iPhone 7 и iPad Air 2) и Android 9 (вышел в 2018 году). Госуслуги. Требует минимум iOS 14 (вышла в 2020 году, работает на iPhone 6S, iPad mini 4) и Android 8 (вышел в 2017 году).

Требует минимум iOS 14 (вышла в 2020 году, работает на iPhone 6S, iPad mini 4) и Android 8 (вышел в 2017 году). Wildberries. Требует как минимум iOS 15 (вышла в 2021 году, установлена на iPhone 6S, iPhone 7 и iPad Air 2) и Android 8 (вышел в 2017 году).

Требует как минимум iOS 15 (вышла в 2021 году, установлена на iPhone 6S, iPhone 7 и iPad Air 2) и Android 8 (вышел в 2017 году). 2GIS. Требует минимум iOS 16 (вышла в 2022 году и установлена на iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) и минимум Android 9 (вышел в 2018 году). Предыдущие версии YouTube работают на более старых ОС.

Уязвимости в подавляющем своем числе являются теоретическими — то есть, никто и никогда не использовал их в реальной жизни. А в реалиях России хакерские атаки — ничто, рядом с мошеннической активностью и распространением зараженного скам-софта. От всего этого нет и не может быть патчей, однако декларируемая безопасность ОС внушает пользователю ложное чувство безопасности и усыпляет бдительность. Если говорить о хакерах — для поддержания программной безопасности устройств обычных пользователей не требуются большие пафосные релизы. Достаточно небольших тихих патчей в несколько мегабайт, которые отнимали бы у тех же вендоров в десятки раз меньше ресурсов и человекочасов. К слову, кто знает, куда делись Apple Rapid Security Updates и когда в последний раз они приходили? Похоже, компаниям невыгодно выпускать апдейты, которые не имеют громких названий и не привлекают внимания.

Итоги

Google объявила о расширении срока программной поддержки смартфонов Pixel до 7 лет. Samsung увеличила сроки выхода апдейтов для своих Galaxy. Xiaomi и другие «китайцы» тоже стали обновлять устройства годами. Покупатели счастливы: со смартфоном что-то происходит, о нем не забыли, а значит и деньги потрачены с толком.Но так ли это? Действительно ли одним из главных факторов при выборе нового девайса должны быть годы программной поддержки? Давайте порассуждаем, кому и зачем нужны обновления ОС в 2026 году и как бренды поймали потребителей за их же страхи. Особенно в разрезе ситуации в РФ.Вряд ли кто-то станет спорить, что ноги этой моды растут из политики обновлений Apple. Больше десятилетия компания считалась эталоном поддержки старых устройств, а о любом другом устройстве пренебрежительно говорили «ну это вам не Apple». Компания действительно обновляла свои iPhone и iPad гарантированно в течение пяти лет, а по факту нередко 6-7 лет, когда прочие бренды давали в лучшем случае года 3.Много лет iPhone был синонимом надежности и актуальности ПО, и в том числе за регулярные апдейты фанаты прощали его ОС закрытость и кучу ограничений. В противоположном лагере царила совсем иная обстановка: покупая Android-смартфон, человек обычно не рассчитывал на какую-либо поддержку бренда — все отношения с ним заканчивались в момент оплаты устройства на кассе. Дальше каждый был сам за себя. Энтузиасты выпускали собственные обновления Android со своими оболочками и фишками, и многие ими пользовались.Примерно с 2020 года ситуация начала меняться. Конкурирующие производители смартфонов поняли, что пользователям нравятся регулярные оповещения об изменениях в системе и принялись расширять штат программистов. Ежегодно тот или иной бренд торжественно объявлял об увеличении сроков поддержки своих устройств… правда, не всех, а лишь тех, которые выходят после этого объявления. Запомните этот тезис, позже он нам пригодится.В итоге сегодня мы имеет по 5-7 лет стабильных обновлений у большинства популярных брендов смартфонов. Вендоры догнали и перегнали Apple, а пользователи их продукции стали чувствовать себя более современными и важными.Обычно список таков:На практике некоторые апдейты содержат всё это, а некоторые — нет. Компании действительно исправляют баги и ошибки в работе устройств программными «заплатками», а также меняют внешний вид интерфейса и добавляют какие-то новые опции.Если чуть углубиться в вопрос, становится очевидно, что апдейты не являются безусловным добром. Они бывают фейковыми, бесполезными или даже вредными. Например, нередко они переделывают привычные и объективно удобные механизмы в угоду маркетингу, ломают работающие ранее функции и приложения, приносят новые маркетинговые ограничения. Помните шум вокруг обновлений Xiaomi, которые содержали бесполезный код и создавали лишь видимость поддержки? А бесконечную войну Microsoft с пользователями, когда с каждым новым апдейтом Windows 11 лишалась возможности активации без создания облачной учетной записи?Стоит сказать, что и у самой Apple всю историю дела с обновлениями обстоят не очень хорошо. Компания не раз выпускала «убийственные» сборки, после которых девайс уходил в вечную перезагрузку или вовсе не включался. Порой так случалось с только что представленными моделями, так что прямо из коробки человек получал кирпич. Многие помнят обновления iOS, которые не нравились буквально никому и Apple откатывала изменения назад. А порой «яблочники» с пафосом выпускали новую номерную версию ОС, в которой не было буквально ни одной новой фичи — например, watchOS 11.Вопрос сложен в своей простоте, но если сказать коротко — никому. Сейчас объясню.Дело в том, что регулярные и долгие обновления перестали быть инструментом обслуживания устройств и превратились в инструмент маркетинга. Раньше апдейты были как бы реверансом бренда потребителю: ты заплатил за конкретный девайс с определенными фичами, а спустя год получил «комплимент» в виде приятных плюшек и посвежевшего интерфейса. Приятно! А еще приятнее становилось от мысли, что бренд заботится о твоей безопасности и закрывает неведомые уязвимости, пока ты спокойно спишь. Почти как зубная фея.Сегодня потребитель учитывает декларируемое время выхода апдейтов при покупке — то есть, он покупает в том числе и программую поддержку. Между двумя похожими смартфонами предпочтение вероятно будет отдано тому, который будет дольше обновляться. Обновления стали товаром, а значит полноценно включились в конкурентную гонку со всеми ее плюсами и минусами. Бренды всеми силами показывают, какие великие апдейты тебя ждут как владельца их смартфона, на практике не поспевая (или даже не собираясь) воплощать обещания в реальность.Снова вспоминаем про Apple. Недавно она переименовала iOS, и теперь каждая новая версия носит номер года… следующего за ее выходом. Чтобы лох столбенел, получая iOS 27 в 2026-м, как будто письмо из будущего. При этом несколько лет назад обещанная нейросетевая Siri полноценно не реализована до сих пор. Зачем, если идея уже продана и эффект достигнут?Получается, сегодня количество обновлений является конкурентным преимуществом и напрямую влияет на продажи. А, как известно, количество и качество ходили разными дорогами и никогда не пересекались. Компании всеми силами рассказывают и показывают свое программное величие, которого на деле просто нет.потребителям обновления не нужны, поскольку это чистый маркетинг, а брендам — потому что они требуют дополнительных ресурсов и богатой фантазии. Именно поэтому декларируемое продление Android-поддержки обычно распространяется на будущие устройства, но никак не на уже проданные. Ибо маркетингового смысла в этом просто нет.И всё же «пузырь обновлений» не так бесполезен, как может показаться. Помимо лояльности аудитории он дает брендам еще кое-что — власть над уже проданными устройствами.Представьте, что вендор скажет: принесите ваши смартфоны в ближайший СЦ — там в них добавят щепотку рекламы и механизмов отслеживания, переделают привычный интерфейс, а также отключат некоторые функции, потому что теперь они будут только в более свежих моделях. Не принесетПри этом люди с готовностью примут всё то же самое под видом новой версии ОС. Будут с нетерпением ждать, заглядывать в настройки, а когда апдейт появится — сразу нажмут «Обновиться» и поделятся скриншотами в соцсетях.Та же Apple регулярно пользуется этим трюком; а еще она продолжает поддерживать старые модели, чтобы они были совместимы с ее новыми платными сервисами. Таким образом компания монетизирует работу по подготовке апдейтов. Которые, к слову, в последнее время тоже на 70% состоят из обещаний, а на 30% — из реальных нововведений.Ведь на старые ОС не устанавливаются новые версии любимых и нужных программ! Не будем обсуждать тот факт, что сама по себе совместимость ОС и приложений тоже является рукотворным явлением; обращу лишь внимание на то, что зазор совместимости актуальных приложений гораздо больше, чем многие думают. Например:Продолжать можно долго. В среднем, после прекращения поддержки какой-то версии iOS приложения продолжают устанавливаться на нее в течение 3-4 лет, а Android — 5-8 лет. Как видно, бояться остаться без софта на старых устройствах особо не стоит.Это, пожалуй, самый любопытный нюанс. Уязвимости в ОС действительно регулярно обнаруживаются, о чем ведется большой международный реестр со строками CVE. Бренды ориентируются на него и латают найденные дыры с помощью патчей безопасности. На этот счет есть два тезиса:Этот текствас отказаться от обновлений или не учитывать их при выборе нового устройства. Поддержка играет свою роль: с ней можно рассчитывать на исправление критических проблем и определенную безопасность. Однако нужно понимать, что обновления ОС в 2026 году переоценены и стали скорее маркетинговым инструментом для привлечения внимания, чем средством решения проблем и улучшения уже проданных гаджетов. А значит, не стоит относиться к ним чересчур серьезно.А вы согласны, что в последние годы обновления ОС зачастую разочаровывают, а не радуют или улучшают жизнь?