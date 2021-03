Киберспорт — самая быстрорастущая сфера в игровом сегменте. За последнее десятилетие эти организованные соревнования по многопользовательским видеоиграм получили впечатляющий рост: тысячи болельщиков заполнили стадионы, чтобы посмотреть эти события вживую, а миллионы следили за ними на потоковых платформах. Хотя киберспорт в настоящее время обслуживает не самую большую аудиторию — почти 10% мирового онлайн-населения, составляющего около 4,5 миллиарда человек, его охват быстро расширяется. Если вы любите играть на ставках, то можете сделать ставку по этой ссылке Подавляющее большинство киберспортивных дисциплин — это ПК-игры. С ростом популярности киберспорта и появлением новых компьютерных игр геймерские ПК, вероятно, станут предпочтительным выбором киберспортсменов в течение следующих трех лет. Компания Alienware, принадлежащая Dell, построила в Калифорнии большой учебный центр для Team Liquid в целях продвижения своей линейки Aurora, в то время как Asus предоставляет высококачественные игровые мониторы и компактные настольные компьютеры для команды Ninjas in Pyjamas.Мобильный киберспорт резко взлетит в ближайшие три года. Бесплатные игры, такие как Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), Clash Royale, Vainglory, Arena of Valor, Free Fire и Mobile Legends, являются пионерами мобильной революции. Мобильный киберспорт особенно быстро развивается в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Tencent, крупный игрок как в мобильных играх, так и в киберспорте, стремится решить эту географическую проблему. Ее дочерняя компания Riot Games выпустила мобильную версию PC-игры League of Legends в 2020 году, и она уже имеет огромный успех.Консольный киберспорт, как ожидается, останется ограниченным такими проектами, как Call of Duty (CoD), FIFA, Super Smash Bros и Halo в течение следующих трех лет. Эти игры столкнутся со значительной конкуренцией со стороны игр на ПК и смартфонах.По мере того как мобильный киберспорт становится все более заметным, Nintendo набирает обороты с консолью Switch (которая находится на стыке консольных и мобильных игр). Sony могла бы доминировать на рынке киберспорстивных дисциплин, но компания не предпринимает каких-либо усилий в этом плане. У Microsoft примерно схожие позиции, поскольку её игровые проекты не смогут обойти такие игры, как Call of Duty в плане количества онлайн-аудитории.С появлением VR-гарнитур начинает развиваться рынок VR-киберспорта. HTC с ее гарнитурой Vive Focus Plus и Facebook с Oculus Quest являются основными игроками в этой области. Valve Index и PlayStation VR (PSVR) в ближайшее время вряд ли составят сильную конкуренцию из-за сравнительно высокой стоимости в первом случае и привязке к консолям Sony во втором. В 2020 году компания HP, производящая гарнитуру Reverb, сотрудничала Virtuix для организации киберспортивного турнира стоимостью 100 000 долларов. Такие игры, как Echo Arena, Onward, Space Junkies и Smashbox Arena, популярны в таких мероприятиях, как VR League и VR Master League. Beat Saber, Population One и Pistol Whip, обладают потенциалом для дальнейшей популяризации VR в киберспортивной индустрии в 2021 году.