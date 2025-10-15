Киборг-убийца? Круче: HONOR встроила выдвижную камеру с трёхосевым стабилизатором в смартфон

Фархад

Robot

Бренд HONOR анонсировал так называемый Robot Phone — концептуальный девайс с камерой на базе искусственного интеллекта, которая установлена на полноценном трёхосевом подвесе. Причём камера выдвигается из задней части корпуса и может снимать фото и видео в любом направлении.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Телефон уже показали в коротком видео, но в виде рендера. Реальный гаджет, скорее всего, будет отличаться. В целом дизайн похож на iPhone 17 Pro — тут такое же вытянутое плато под камеры на задней панели. Но Apple стоит поучиться — плато у HONOR сдвигается вбок, а изнутри корпуса выдвигается мини-камера с подвесом, как DJI Osmo Pocket.

Единственный минус — подробностей о характеристиках HONOR Robot Phone пока нет. Бренд обещает привезти его на конференцию MWC, которая пройдёт в Барселоне в феврале 2026 года.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Главная фича iOS 26 пришла на смартфоны Honor, но их владельцы едва ли будут этому рады
Как работает AI-редактор в смартфоне Honor 400 Pro
Российский фотограф сравнил плёночную мыльницу с режимом имитации фотоплёнки HONOR 400 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям
В Крыму появился новый мобильный оператор

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии