Киборг-убийца? Круче: HONOR встроила выдвижную камеру с трёхосевым стабилизатором в смартфон







Бренд HONOR анонсировал так называемый Robot Phone — концептуальный девайс с камерой на базе искусственного интеллекта, которая установлена на полноценном трёхосевом подвесе. Причём камера выдвигается из задней части корпуса и может снимать фото и видео в любом направлении.

Телефон уже показали в коротком видео, но в виде рендера. Реальный гаджет, скорее всего, будет отличаться. В целом дизайн похож на iPhone 17 Pro — тут такое же вытянутое плато под камеры на задней панели. Но Apple стоит поучиться — плато у HONOR сдвигается вбок, а изнутри корпуса выдвигается мини-камера с подвесом, как DJI Osmo Pocket.Единственный минус — подробностей о характеристиках HONOR Robot Phone пока нет. Бренд обещает привезти его на конференцию MWC, которая пройдёт в Барселоне в феврале 2026 года.