Кино в движении с Galaxystore: как AI-телевизоры Samsung помогают переосмыслить культовую классику

Александр


Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore и спортивная студия REBOOT NOVINSKY 31 объединились, чтобы провести мероприятие, задавшее новый тренд на стыке кино, технологий и заботы о здоровье.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

22 октября состоялось закрытое мероприятие сети фирменных магазинов Samsung Galaxystore в спортивной студии REBOOT NOVINSKY 31. Гостям предложили попробовать абсолютно новый формат кинопросмотра: прожить полтора часа экранного времени в одном ритме с героями, шагая по беговой дорожке под фильм Алексея Учителя «Прогулка». 

Показ, приуроченный к 22-летию выхода фильма, проходил на флагманском телевизоре новой линейки Samsung. Благодаря технологиям искусственного интеллекта Samsung Vision AI, зрители смогли увидеть культовую картину в новом свете.

В основу мероприятия легла идея полного вовлечения в сюжет, когда эмоции передаются не только через просмотр, но и через движение. Интенсивность тренировки зависела от происходящего на экране: неспешный шаг сменялся легким бегом в самые эмоциональные моменты, позволяя ощутить динамику легендарной «прогулки» по Санкт-Петербургу.

Опыт полного погружения стал возможным благодаря флагманскому телевизору Samsung Neo QLED 8K. Нейронный процессор обеспечил AI апскейлинг контента до 8K, что позволило увидеть картину в новых красках и перенестись на улочки северной столицы, не выходя из спортзала. Несмотря на шум тренажёров, технологии искусственного интеллекта обеспечили четкое и чистое звучание диалогов — умные алгоритмы автоматически выделяли и усиливали голоса персонажей при обнаружении внешних шумов, а саундбар Samsung многократно усилил этот эффект, наполнив пространство объемным звуком. 

О комфорте и безопасности позаботились профессиональные тренеры REBOOT, которые провели для гостей инструктаж, превратив спортивное упражнение в медитативное путешествие.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что позволено Apple — то не прощается никому другому. Вот яркое доказательство
Samsung срочно отзывает обновление One UI 8.0. Что делать уже установившим — непонятно
Дождались! Вышло обновление One UI 8 для Samsung Galaxy Watch 7

Рекомендации

Рекомендации

Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии