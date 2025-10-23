Кино в движении с Galaxystore: как AI-телевизоры Samsung помогают переосмыслить культовую классику





Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore и спортивная студия REBOOT NOVINSKY 31 объединились, чтобы провести мероприятие, задавшее новый тренд на стыке кино, технологий и заботы о здоровье.

22 октября состоялось закрытое мероприятие сети фирменных магазинов Samsung Galaxystore в спортивной студии REBOOT NOVINSKY 31. Гостям предложили попробовать абсолютно новый формат кинопросмотра: прожить полтора часа экранного времени в одном ритме с героями, шагая по беговой дорожке под фильм Алексея Учителя «Прогулка».Показ, приуроченный к 22-летию выхода фильма, проходил на флагманском телевизоре новой линейки Samsung. Благодаря технологиям искусственного интеллекта Samsung Vision AI, зрители смогли увидеть культовую картину в новом свете.В основу мероприятия легла идея полного вовлечения в сюжет, когда эмоции передаются не только через просмотр, но и через движение. Интенсивность тренировки зависела от происходящего на экране: неспешный шаг сменялся легким бегом в самые эмоциональные моменты, позволяя ощутить динамику легендарной «прогулки» по Санкт-Петербургу.Опыт полного погружения стал возможным благодаря флагманскому телевизору Samsung Neo QLED 8K. Нейронный процессор обеспечил AI апскейлинг контента до 8K, что позволило увидеть картину в новых красках и перенестись на улочки северной столицы, не выходя из спортзала. Несмотря на шум тренажёров, технологии искусственного интеллекта обеспечили четкое и чистое звучание диалогов — умные алгоритмы автоматически выделяли и усиливали голоса персонажей при обнаружении внешних шумов, а саундбар Samsung многократно усилил этот эффект, наполнив пространство объемным звуком.О комфорте и безопасности позаботились профессиональные тренеры REBOOT, которые провели для гостей инструктаж, превратив спортивное упражнение в медитативное путешествие.