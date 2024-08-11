«Кинопоиск» дарит месяц подписки всем желающим

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Переходим на страницу активации промокода;

Вводим YOUKIDS;

Жмем «Получить подписку».

Весь каталог онлайн-кинотеатра доступен, если нет активной подписки. Об этом рассказали на сайте сервиса.«Кинопоиск» открыл бесплатный доступ к своему онлайн-кинотеатру и детскому профилю на 30 дней. Акция продлится до 1 сентября 2024 года, а воспользоваться ею можно, если на аккаунте нет активной подписки.Как получить бесплатный доступ к подписке «Яндекс Плюс» на 30 дней: