Китай сделает Wildberries лучше

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Маркетплейс начнет сотрудничать с китайскими продавцами и производителями, что расширит ассортимент товаров на платформе.Об этом узнали в РБК во время беседы с владелицей Wildberries Татьяной Бакальчук. Сделка позволит осуществлять прямые поставки в страны, где есть маркетплейс.В теории это может повлиять не только на разнообразие и количество товаров, но и снизить их стоимость за счет развития конкуренции.Сейчас Wildberries есть в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Однако по словам Бакальчук российский покупатель останется приоритетным.