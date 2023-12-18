Китай сделает Wildberries лучше

Артем
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Маркетплейс начнет сотрудничать с китайскими продавцами и производителями, что расширит ассортимент товаров на платформе.

Об этом узнали в РБК во время беседы с владелицей Wildberries Татьяной Бакальчук. Сделка позволит осуществлять прямые поставки в страны, где есть маркетплейс.

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В теории это может повлиять не только на разнообразие и количество товаров, но и снизить их стоимость за счет развития конкуренции.

Сейчас Wildberries есть в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Однако по словам Бакальчук российский покупатель останется приоритетным.
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Источник:
РБК
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Комментарии

EDD
+420
EDD
Ахах, можно подумать, сейчас там товары не из Китая😅
Сегодня в 14:31
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