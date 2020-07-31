





Китайская навигационная система третьего поколения Beidou-3 (BDS) завершена и введена в эксплуатацию. Об этом объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Церемония запуска состоялась 31 июля в Пекине.Сообщается, что последний спутник навигационной запустили 23 июня с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Таким образом он стал тридцатым спутником Beidou-3 и 55-м в семействе спутников Beidou. Сейчас на орбите работают 35 космических аппаратов системы, а остальные вывели из эксплуатации.Проект Beidou запустили в 1994, в его рамках первые спутники вывели на орбиту в 2000 году. Сначала система заработала в Китае, а к 2012 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предполагается, что Beidou-3 будет конкурировать с российской ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo.