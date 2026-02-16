Top.Mail.Ru

Китайская нейросеть Qwen стала намного лучше. ChatGPT больше не нужен!

Александр


Китайская компания Alibaba представила новую версию языковой модели Qwen 3.5. Эта разработка позиционируется как универсальный инструмент для решения широкого спектра задач — от написания текстов до автономного выполнения действий на компьютере. Модель распространяется бесплатно, она доступна на сайте qwen.ai и на платформе Hugging Face.

Qwen 3.5-Plus обладает контекстным окном размером в один миллион токенов, что позволяет загружать в нейросеть до двух часов видеоматериалов или целые репозитории с кодом. Модель демонстрирует высокое качество работы с русским языком, создавая тексты без характерных для нейросетей речевых оборотов и грамматических ошибок. Встроенный инструмент Qwen-Image генерирует изображения с профессиональной типографикой, поддерживая в том числе кириллические надписи. Система способна самостоятельно находить и исправлять ошибки в программном коде. 

Архитектура Qwen 3.5  включает 397 миллиардов параметров, из которых при каждом проходе активируются только 17 миллиардов. Такой подход позволил сократить потребление на 60% и увеличить пропускную способность обработки запросов в 19 раз. Модель работает на 60% дешевле предыдущей версии при использовании через API. Стоимость обработки одного миллиона токенов составляет 0,8 юаня, что в 18 раз меньше, чем у Gemini 3 Pro.

Qwen 3.5 обладает возможностью визуального агентского взаимодействия, что отличает её от традиционных чат-ботов. Система может анализировать содержимое экрана смартфона или компьютера, распознавать элементы интерфейса и самостоятельно выполнять действия в различных приложениях. В демонстрационных материалах показано, как нейросеть преобразует нарисованный от руки эскиз веб-страницы в рабочий код за 6 минут 48 секунд.

С помощью Qwen 3.5 можно автоматизировать многоэтапные процессы, включая сортировку данных и выполнение последовательных операций. Согласно результатам бенчмарков, новая версия модели по ряду показателей превосходит GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro. Она также показала себя лучше более крупной модели Qwen3-Max с триллионом параметров, несмотря на меньшее количество активируемых параметров.

Alibaba вложила не менее 380 миллиардов юаней в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и облачных вычислений на ближайшие три года. На китайском рынке Alibaba конкурирует с ByteDance (чат-бот Doubao) и компанией Deepseek, которая также планирует выпуск нового поколения ИИ-моделей.

