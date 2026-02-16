Китайская нейросеть Qwen стала намного лучше. ChatGPT больше не нужен!





Китайская компания Alibaba



Qwen 3.5-Plus обладает контекстным окном размером в один миллион токенов, что позволяет загружать в нейросеть до двух часов видеоматериалов или целые репозитории с кодом. Модель демонстрирует высокое качество работы с русским языком, создавая тексты без характерных для нейросетей речевых оборотов и грамматических ошибок. Встроенный инструмент Qwen-Image генерирует изображения с профессиональной типографикой, поддерживая в том числе кириллические надписи. Система способна самостоятельно находить и исправлять ошибки в программном коде. Китайская компания Alibaba представила новую версию языковой модели Qwen 3.5. Эта разработка позиционируется как универсальный инструмент для решения широкого спектра задач — от написания текстов до автономного выполнения действий на компьютере. Модель распространяется бесплатно, она доступна на сайте qwen.ai и на платформе Hugging Face Qwen 3.5-Plus обладает контекстным окном размером в один миллион токенов, что позволяет загружать в нейросеть до двух часов видеоматериалов или целые репозитории с кодом. Модель демонстрирует высокое качество работы с русским языком, создавая тексты без характерных для нейросетей речевых оборотов и грамматических ошибок. Встроенный инструмент Qwen-Image генерирует изображения с профессиональной типографикой, поддерживая в том числе кириллические надписи. Система способна самостоятельно находить и исправлять ошибки в программном коде. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Архитектура Qwen 3.5 включает 397 миллиардов параметров, из которых при каждом проходе активируются только 17 миллиардов. Такой подход позволил сократить потребление на 60% и увеличить пропускную способность обработки запросов в 19 раз. Модель работает на 60% дешевле предыдущей версии при использовании через API. Стоимость обработки одного миллиона токенов составляет 0,8 юаня, что в 18 раз меньше, чем у Gemini 3 Pro.Qwen 3.5 обладает возможностью визуального агентского взаимодействия, что отличает её от традиционных чат-ботов. Система может анализировать содержимое экрана смартфона или компьютера, распознавать элементы интерфейса и самостоятельно выполнять действия в различных приложениях. В демонстрационных материалах показано, как нейросеть преобразует нарисованный от руки эскиз веб-страницы в рабочий код за 6 минут 48 секунд.С помощью Qwen 3.5 можно автоматизировать многоэтапные процессы, включая сортировку данных и выполнение последовательных операций. Согласно результатам бенчмарков, новая версия модели по ряду показателей превосходит GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro. Она также показала себя лучше более крупной модели Qwen3-Max с триллионом параметров, несмотря на меньшее количество активируемых параметров.Alibaba вложила не менее 380 миллиардов юаней в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и облачных вычислений на ближайшие три года. На китайском рынке Alibaba конкурирует с ByteDance (чат-бот Doubao) и компанией Deepseek, которая также планирует выпуск нового поколения ИИ-моделей.