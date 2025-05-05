Китайские авто оказались лучше, чем Toyota, Volkswagen и Hyundai — смотрите сами

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Японский автобренд Toyota бьет тревогу, глядя на скачкообразное продвижение вендоров из Китая на мировом рынке. Прямо сейчас китайские автомобили захватывают континенты и это только начало.
Японский автобренд Toyota бьет тревогу, глядя на скачкообразное продвижение вендоров из Китая на мировом рынке. Прямо сейчас китайские автомобили захватывают континенты и это только начало.
«У нас осталось не так много времени», — Toyota.
Несмотря на регулярный выход свежих моделей от Volkswagen, Hyundai, Kia и самой Toyota, китайские бренды продолжают наращивать продажи и свою долю в мировом авторынке. Любопытно, что даже аккумуляторы, которые устанавливаются в электромобили брендов разных стран, тоже поставляются китайскими производителями.
Помимо АКБ, Китай производит и поставляет больше всех оборудования для обслуживания электрокаров, а также различных интеллектуальных систем управления энергией и помощи водителю. Toyota считает, что это только начало. В ближайшем будущем Китай заберет первенство и среди машин на водородном топливе. «Японцы» производят такие авто более 30 лет, но уверены, что лидерство им точно не удержать.