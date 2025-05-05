Китайские авто оказались лучше, чем Toyota, Volkswagen и Hyundai — смотрите сами

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Японский автобренд Toyota бьет тревогу, глядя на скачкообразное продвижение вендоров из Китая на мировом рынке. Прямо сейчас китайские автомобили захватывают континенты и это только начало.

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Согласно Electrek, известная и любимая в том числе россиянами компания Toyota выступила с предупреждением — китайские электрические автомобили уже опередили буквально всех европейских мастодонтов, причем зачастую даже на их домашних рынках. В 2024 году в мире было продано 17 миллионов электрокаров, и 11 из них — китайские, что составляет более 60%.

«У нас осталось не так много времени», — Toyota. 

Несмотря на регулярный выход свежих моделей от Volkswagen, Hyundai, Kia и самой Toyota, китайские бренды продолжают наращивать продажи и свою долю в мировом авторынке. Любопытно, что даже аккумуляторы, которые устанавливаются в электромобили брендов разных стран, тоже поставляются китайскими производителями.

Помимо АКБ, Китай производит и поставляет больше всех оборудования для обслуживания электрокаров, а также различных интеллектуальных систем управления энергией и помощи водителю. Toyota считает, что это только начало. В ближайшем будущем Китай заберет первенство и среди машин на водородном топливе. «Японцы» производят такие авто более 30 лет, но уверены, что лидерство им точно не удержать. 

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Источник:
Electrek
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Комментарии

+4555
Gabriel
Насчёт лучше вопрос спорный вопрос.
В Европе , Азии , США и Британии очень разное понимание автомобиля от дизайна до эргономики салона и органов управления( у России этого понимания так и не появилось за 100 лет автомобильной эры). Качество , надежность и комфорт владения это вообще в наше время величина не постоянная , даже цена и бренд не гарантирует их наличия.
Китай берет в первую очередь ценой( РФ это не касается)
А какие в КНР делают авто покажут следующие 10-15 лет их эксплуатации.
А пока страны производители авто встают в защитную стойку чтобы защитить свои рынки.
5 мая 2025 в 19:24
#
tellurian
+2349
tellurian Gabriel
Потребитель голосует своими деньгами.
Новую пятерку БМВ в Китае не берут, она хуже местных марок. На них огромные скидки. Качество материалов так себе, многого нет, что было в предыдущих поколениях и есть в китайских. Сильно экономить стали.
И в Европе мало берут. К сожалению.
Вчера в 21:22
#
EDD
+545
EDD tellurian
Очень смешно😂 БМВ хуже местных марок😂
Сегодня в 06:54
#
tellurian
+2349
tellurian EDD
Мы работаем с Китаем и говорю то, что сами им тесные говорят.
Да и посмотрите новую пятерку.
Сегодня в 06:56
#
tellurian
+2349
tellurian EDD
Я не писал, что сами машины хуже. Но по опциям и качеству отделки БМВ стали хуже делать свои машины.
Доводчики убрали, выбор сидений стал меньше и много другого. Комфортный доступ только передних дверей, раньше был всех. И многое не заказать в принципе, так как не доступно больше.
Да и сами продажи с начала года говорит о многом. Цены растут, качество нет. Потребители голосуют деньгами.
Сегодня в 07:05
#
+2
Oleg Bankovsky
голословный бред от автора покупной статьи и продвигающей китайские авто. Мертвые одноразовые покупки это а не машины. это тоже самое что покупать разноцветные китайские Андроиды по цене от 6 до 8000 руб. и радоваться какие они красивые в момент покупки как быстро работают !!!! пока ты не установил на них какую-нибудь Soft Яндекса или VK и не получил смарт эпилептик. Для отправки в мусорку.
Вчера в 22:39
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков
У китайцев проблемы с ликвидностью и маржинальностью на вторичке. Берешь телегу за 3-4, через два года ее только в салон можно сдать. И то не факт. Салонам они тоже не нужны, тк новое уже нагнано по параллельному. А оставлять и катать до талого это в итоге просто встать из-за отсутствия запчастей.
Вчера в 23:16
#
lazex
+68
lazex
Ага-ага. Но почему-то по итогам 2024 года самым продаваемым электромобилем в Китае стала американская Тесла, а не один из бесчисленных местных уродцев с непроизносимыми названиями. Китайцы лучше других осведомлены о выпускаемой ими продукции?))
Сегодня в 03:36
#
tellurian
+2349
tellurian lazex
Зато в этом году падение 30-50% у Теслы в Китае и Европе.
Сегодня в 06:58
#
EDD
+545
EDD tellurian
Этого года 4 месяца прошло. Финансового и того меньше. Ну и Маск показал себя во всей красе.
Сегодня в 11:38
#
EDD
+545
EDD
Сделать электронную панель управления и сделать чётко выверенную аналоговую — это две абсолютно разные вещи, именно поэтому европейцы опять стали возвращаться к кнопкам и аналоговым приборам, потому что это надёжность и качество, а не китайский телевизор на пол салона. Ну и телевизор этот стоит дешевле, чем одна стрелка тахометра. Отсюда и разница в цене. А те, кто говорит о качестве материалов современных БМВ, вы хоть раз в Х5 из Германии сидели??
Сегодня в 06:24
#
tellurian
+2349
tellurian EDD
Они возвращаются к ним из-за стоимости таких решений. Стало долго ждать ещё. Делаются они в Китае.
Сегодня в 07:00
#
EDD
+545
EDD tellurian
Я же написал выше, что сделать электронную свистоперделку дешевле, чем откалиброванную нормальную приборку и кнопки. Или вы считаете, что это не так?
Сегодня в 11:28
#
–1
cptn_ochevidnst
Божечки! Какая ахинея! Очень надеюсь, что грядущий финансовый кризис обломает рога китайскому автопрому. Я последние несколько дней смотрел американский сериал по Apple TV и знаете на какой мысли себя в какой-то момент поймал: я не вижу китайских авто и мой взор ничего не бесит. Меня реально воротит уже от этих китайских чудовищ на улицах Москвы. Как же приятно смотреть было на американские, европейские и японские автомобили! Всё какое-то человечное, приятное, приветливое!
час назад в 18:10
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