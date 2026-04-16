Китайские фотоимбочки напряглись: iPhone 18 Pro получит камеру как в профессиональных фотоаппаратах

Фархад


Похоже, Apple готовит одно из самых существенных обновлений камеры за последние годы. По данным корейского издания ETNews и аналитика Мин-Чи Куо, компания запустила в производство модули с переменной диафрагмой для iPhone 18 Pro и Pro Max. Это значит, что смартфон впервые сможет физически управлять светом, а не только полагаться на софт.

До сих пор все топовые смартфоны бренда, начиная с iPhone 14 Pro, использовали фиксированную диафрагму со значением ƒ/1.78. Это удобно, но ограничивает фотовозможности. В новой системе объектив сможет открываться в темноте и закрываться при ярком свете. В результате пользователи получат меньше пересветов, лучше детализацию и более естественную глубину резкости, ближе к камерам уровня DSLR.

Информация поступила из цепочки поставок, где уже идет активная работа. Китайская Sunny Optical начала производство приводов для механизма диафрагмы. Основной сборкой займется LG Innotek, а в процессе также участвуют партнеры из Cowell. Массовое производство стартует летом, что идеально укладывается в осенний релиз.

Интересно, что Apple снова идет по пути усложнения железа. Переменная диафрагма — не просто микроулучшение, а изменённая изнутри механика камеры, что делает модуль дороже и сложнее в производстве. Похожая ситуация уже была с тетрапризмой в iPhone 15 Pro Max.

Презентация iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ожидается в сентябре вместе с iPhone Ultra. Но если только «прошки» получат переменную диафрагму, то у покупателей возникнет дилемма в выборе между Pro-моделями и складным девайсом. А какой бы выбрали вы?
MacRumors
Cсылки по теме:
Ждёте iPad Pro mini? Именно таким он будет
Дешевле только бесплатно: Apple готовит ультрабюджетный Mac за $299
Samsung взвинтила цены на смартфоны Galaxy, но Apple не поддается — у нее есть план, как всех удивить

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Комментарии (1)

+244
Gabriel
Профессиональная камера совсем другое.
Сегодня в 19:15
#

