Китайские фотоимбочки напряглись: iPhone 18 Pro получит камеру как в профессиональных фотоаппаратах

Похоже, Apple готовит одно из самых существенных обновлений камеры за последние годы. По данным корейского издания ETNews и аналитика Мин-Чи Куо, компания запустила в производство модули с переменной диафрагмой для iPhone 18 Pro и Pro Max. Это значит, что смартфон впервые сможет физически управлять светом, а не только полагаться на софт.

До сих пор все топовые смартфоны бренда, начиная с iPhone 14 Pro, использовали фиксированную диафрагму со значением ƒ/1.78. Это удобно, но ограничивает фотовозможности. В новой системе объектив сможет открываться в темноте и закрываться при ярком свете. В результате пользователи получат меньше пересветов, лучше детализацию и более естественную глубину резкости, ближе к камерам уровня DSLR.Информация поступила из цепочки поставок, где уже идет активная работа. Китайская Sunny Optical начала производство приводов для механизма диафрагмы. Основной сборкой займется LG Innotek, а в процессе также участвуют партнеры из Cowell. Массовое производство стартует летом, что идеально укладывается в осенний релиз.Интересно, что Apple снова идет по пути усложнения железа. Переменная диафрагма — не просто микроулучшение, а изменённая изнутри механика камеры, что делает модуль дороже и сложнее в производстве. Похожая ситуация уже была с тетрапризмой в iPhone 15 Pro Max.Презентация iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ожидается в сентябре вместе с iPhone Ultra. Но если только «прошки» получат переменную диафрагму, то у покупателей возникнет дилемма в выборе между Pro-моделями и складным девайсом. А какой бы выбрали вы?