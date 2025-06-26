Китайский автобренд заблокировал свои машины в России

Александр



Владельцы неофициально ввезённых в Россию гибридов премиум-уровня Lixiang столкнулись с проблемой: после обновления ПО автомобили выходят из строя, превращаясь в огромные и красивые кирпичи. Как сообщают «Известия», это результат нового механизма в софте, призванного бороться с серым импортом. После сбоя перестают работать все системы, кроме лидара.

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Официальные дилеры подтверждают проблему, но информация от Lixiang противоречива: одни источники обещают разблокировку к концу июля, другие списывают сбои на ошибки установки ПО и гарантируют защиту официально купленным авто. Производитель заявляет о работе над решением, но его применимость к уже заблокированным машинам под вопросом.

Аналитики видят в этом ожидаемый шаг после выхода официального дистрибьютора на российский рынок (RS). Блокировка ПО — эффективный инструмент контроля: она защищает интересы легальных дилеров, борется с серым импортом и принуждает покупателей обращаться только в официальные каналы продаж.

Для сотен владельцев автомобилей Lixiang в России ситуация пока тупиковая. Готового решения пока нет, неофициальные автодилеры бессильны, поскольку ремонт требует доступа к закрытому софту производителя. Стало очевидно, что покупка авто вне официальных дилерских сетей несет риски цифровой «смерти» машины по воле бренда.

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Комментарии

YABLOKOFON
+285
YABLOKOFON
Покупаете у дилеров переплачивайте треть машины и может быть она не заблокируется
20 минут назад
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