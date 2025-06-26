Китайский автобренд заблокировал свои машины в России





Владельцы неофициально ввезённых в Россию гибридов премиум-уровня Lixiang столкнулись с проблемой: после обновления ПО автомобили выходят из строя, превращаясь в огромные и красивые кирпичи. Как сообщают «Известия», это результат нового механизма в софте, призванного бороться с серым импортом. После сбоя перестают работать все системы, кроме лидара.

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