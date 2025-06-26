Китайский автобренд заблокировал свои машины в России

Владельцы неофициально ввезённых в Россию гибридов премиум-уровня Lixiang столкнулись с проблемой: после обновления ПО автомобили выходят из строя, превращаясь в огромные и красивые кирпичи. Как сообщают «Известия», это результат нового механизма в софте, призванного бороться с серым импортом. После сбоя перестают работать все системы, кроме лидара.
Аналитики видят в этом ожидаемый шаг после выхода официального дистрибьютора на российский рынок (RS). Блокировка ПО — эффективный инструмент контроля: она защищает интересы легальных дилеров, борется с серым импортом и принуждает покупателей обращаться только в официальные каналы продаж.
Для сотен владельцев автомобилей Lixiang в России ситуация пока тупиковая. Готового решения пока нет, неофициальные автодилеры бессильны, поскольку ремонт требует доступа к закрытому софту производителя. Стало очевидно, что покупка авто вне официальных дилерских сетей несет риски цифровой «смерти» машины по воле бренда.