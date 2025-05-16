Китайский Changan заменил Volkswagen Tuareg: дешевле и ничуть не хуже!

Фото: Changan
Китайский автобренд Changan представил кроссовер Neco Q07 в двух новых удешевленных комплектациях. Несмотря на снижение стоимости, аппараты остаются достойными для рассмотрения.
Фото: Changan
Что касается «подкапотки», то здесь всё очень ожидаемо: бензиновый ДВС на 1,5 литра без турбины мощностью 98 л.с. Скромно, но это всего лишь вспомогательный агрегат. Основную тягу даст электромотор TZ270XY552 мощностью 224 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Именно мотором новая версия отличается от старой, где был установлен турбо-бензиновый ДВС мощностью 150 л.с.
Ценник нового китайского автомобиля — от 129800 юаней, что составляет примерно 1,45 млн рублей по курсу.
Китайский автобренд Changan представил кроссовер Neco Q07 в двух новых удешевленных комплектациях. Несмотря на снижение стоимости, аппараты остаются достойными для рассмотрения.
Фото: Changan
Что касается «подкапотки», то здесь всё очень ожидаемо: бензиновый ДВС на 1,5 литра без турбины мощностью 98 л.с. Скромно, но это всего лишь вспомогательный агрегат. Основную тягу даст электромотор TZ270XY552 мощностью 224 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Именно мотором новая версия отличается от старой, где был установлен турбо-бензиновый ДВС мощностью 150 л.с.
Ценник нового китайского автомобиля — от 129800 юаней, что составляет примерно 1,45 млн рублей по курсу.