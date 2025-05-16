Китайский Changan заменил Volkswagen Tuareg: дешевле и ничуть не хуже!

Олег

Фото: Changan

Фото: Changan

Китайский автобренд Changan представил кроссовер Neco Q07 в двух новых удешевленных комплектациях. Несмотря на снижение стоимости, аппараты остаются достойными для рассмотрения.

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Nevo Q07 довольно большой кроссовер: при кузове 4837 x 1920 x 1690 мм и колесной базе 2905 мм он превосходит популярные в РФ Hyundai Creta (4300 x 1790 x 1620 мм) и Volkswagen Tiguan (4509 x 1839 x 1675 мм), вплотную приближаясь к каноническому Tuareg с его 4878 x 1984 x 1707 мм и колесной базой 2904 мм. Подъем (клиренс) у китайского собрата даже больше — 1850 мм против 1717 мм у «Туарега».

Фото: Changan
Фото: Changan

Что касается «подкапотки», то здесь всё очень ожидаемо: бензиновый ДВС на 1,5 литра без турбины мощностью 98 л.с. Скромно, но это всего лишь вспомогательный агрегат. Основную тягу даст электромотор TZ270XY552 мощностью 224 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Именно мотором новая версия отличается от старой, где был установлен турбо-бензиновый ДВС мощностью 150 л.с. 

Ценник нового китайского автомобиля — от 129800 юаней, что составляет примерно 1,45 млн рублей по курсу. 

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Источник:
Китайские автомобили
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