Китайский Changan заменил Volkswagen Tuareg: дешевле и ничуть не хуже!

Китайский автобренд Changan представил кроссовер Neco Q07 в двух новых удешевленных комплектациях. Несмотря на снижение стоимости, аппараты остаются достойными для рассмотрения.

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