Китайский кроссовер подвергли максимально жесткому краш-тесту, который разрывает шаблоны

Олег

Фото: Geely


Компания Geely показала жесткий краш-тест своего кроссовера Galaxy E8. Автомобиль хорошенько помяли фурами.

Geely заявляет, что такие тесты проводятся «впервые в отрасли». Бренд запустил онлайн-трансляцию испытания, для которого припарковал Galaxy E8 бок о бок с 10-тонным длинномером, а потом направил другой такой же грузовик перпендикулярно автомобилю. Фура въехала в легковушку под углом 90 градусов со скоростью 30 км/ч.

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Китайский электрокар достойно выдержал такой жесткий прессинг. После столкновения он сохранил структуру салона, все вертикальные стойки оказались в норме, а для пассажиров внутри осталось достаточно места. Состояние манекена, находящегося внутри, получило оценку «отлично». Ремни безопасности не заклинили, подушки и шторки безопасности отработали как положено.

Аккумуляторы также не вызвали никаких ЧП: питание было отключено, электролит остался внутри батарей, которые даже не задымилась. После аварии машина автоматически включила «аварийку», открыла замки всех дверей и позвонила в службу спасения. Этот тест способен изменить устойчивое представление о китайских машинах — их принято считать сделанными «из фольги» и совершенно небезопасными при авариях. 

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Источник:
IT Home
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Комментарии

tellurian
+1232
tellurian
Аварии на 30 км/ч редко приводят к чартерным последствиям. Самые страшные 50-60 и выше. Вот там шансов как правило сильно меньше.
Сегодня в 14:38
#
+853
amabilis1977
Да, 30 км/ч 😌, ещё и фуры небось пустые были.
Сегодня в 14:59
#
Владимир Мулач
+157
Владимир Мулач
Надо было фуру вручную подтолкнуть, зачем такая «бешеная» скорость, целых 30км/ч?
Сегодня в 18:07
#
Mers
+5075
Mers
30 км? Пффф… тоже мне, краш тест🤦🏻‍♂️
2 часа назад в 18:39
#