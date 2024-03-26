Китайский кроссовер подвергли максимально жесткому краш-тесту, который разрывает шаблоны



Компания Geely показала жесткий краш-тест своего кроссовера Galaxy E8. Автомобиль хорошенько помяли фурами.



Geely заявляет, что такие тесты проводятся «впервые в отрасли». Бренд запустил онлайн-трансляцию испытания, для которого припарковал Galaxy E8 бок о бок с 10-тонным длинномером, а потом направил другой такой же грузовик перпендикулярно автомобилю. Фура въехала в легковушку под углом 90 градусов со скоростью 30 км/ч.







Китайский электрокар достойно выдержал такой жесткий прессинг. После столкновения он сохранил структуру салона, все вертикальные стойки оказались в норме, а для пассажиров внутри осталось достаточно места. Состояние манекена, находящегося внутри, получило оценку «отлично». Ремни безопасности не заклинили, подушки и шторки безопасности отработали как положено.



Аккумуляторы также не вызвали никаких ЧП: питание было отключено, электролит остался внутри батарей, которые даже не задымилась. После аварии машина автоматически включила «аварийку», открыла замки всех дверей и позвонила в службу спасения. Этот тест способен изменить устойчивое представление о китайских машинах — их принято считать сделанными «из фольги» и совершенно небезопасными при авариях.