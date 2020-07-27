«Огромный экономический потенциал и проактивная политика в отношении инноваций в России, в частности в Татарстане, обеспечивают идеальные условия для создания новых технологий и услуг для удовлетворения высокого локального спроса на перевозки.



Возможность прихода Didi в регион имела положительный отклик со стороны представителей местной власти на подготовительном этапе. 23 июня Рустам Минниханов, президент Татарстана, пригласил Didi присоединиться к местному бизнес-сообществу», — представитель Didi.







Китайская компания Didi Chuxing официально объявила о своём выходе на российском рынке. Сервис начал сотрудничество с таксопарками и подключать водителей в Казани.Для вызова такси нужно будет воспользоваться специальным приложением. Начиная с сегодняшнего дня его смогут скачать в Google Play и зарегистрироваться водители и таксопарки. Сообщается, что комиссия Didi для водителей составит 5% на период запуска.Компания сообщает, что у сервиса 550 миллионов пользователей. Помимо перевозки пассажиров, платформа занимается доставкой еды. Ранее о выходе Didi в России сообщало издание РБК со ссылкой на несколько источников из рынка такси. О датах запуска сервиса в других городах пока не сообщается.