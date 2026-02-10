Китайский взгляд на бюджетную версию легендарного Ford F150







В Россию официально приехал пикап Foton Tunland G9. Представила его в Москве компания МБ РУС и сделала это довольно торжественно (в стенах Музея автомобильного модернизма), объявив, что метят в российский Топ-5 в категории пикапов. В Россию официально приехал пикап Foton Tunland G9. Представила его в Москве компания МБ РУС и сделала это довольно торжественно (в стенах Музея автомобильного модернизма), объявив, что метят в российский Топ-5 в категории пикапов.

на рынке новых машин фактически не осталось рамных внедорожников с полноценным полным приводом

в силу ряда причин граждане России стали чаще ездить по стране на собственном автомобиле и пикап один из лучших вариантов для этого

доступные (и относительно доступные) пикапы вслед за американскими полноразмерными машинами начали обзаводиться вполне комфортабельными современными салонами.

«К чести наших китайских коллег, машина изначально была сделана очень качественно и с очень широкой возможностью использовать её в очень широком диапазоне температур. То есть это не только азиатский пикап, как бывает иногда, здесь машина может эксплуатироваться в очень суровых условиях, мы уже пробовали. Мы больше работали над антикоррозионной защитой. То есть мы изменили требования к окраске, требования к подготовке металла. Потому что для нас это всё-таки ключевое – чтоб машина не сразу рыжей становилась, как бывало раньше. Поэтому для китайских коллег это был своеобразный вызов. Но они молодцы, они смогли изменить технологии этих процессов, это очень непростое и дорогое удовольствие», — отметил Александр Паршутин, бренд-директор FOTON в России в АО «МБ РУС».

Благо, популярность автомобилей такого типа растет едва ли не взрывными темпами (с поправкой на общий спад продаж автомобилей) – если верить приведенной статистике, то до 2023 года в России продавалось по 10.000-11.000 пикапов, а уже в 2024 – 30.000, в 2025 – 24.000. Причин тому несколько. Среди основных называют три:Собственно, по большей части про третий пункт и была сегодняшняя презентация. Tunland G9 относится к условно утилитарной линейке пикапов Foton – неразрезной задний мост на рессорах, грузоподъемность ближе к верхней границе того, что не потребует дополнительных разрешений (то есть до одной тонны), двухлитровый дизельный мотор (162 л/с и 350Нм), 8-ступенчаатя АКПП, подключаемый полный привод (с режимом автоматического подключения). То есть всё то, что уже есть в модели Tunland G7, благо это таже платформа. Принципиальные изменения именно в дизайне и комфорте.С дизайном внешним всё просто – это очевидная даже не отсылка, а прямая цитата образа Ford F150. Особенно если смотреть на фотографии. В реальной жизни Tunland G9 заметно компактнее полноразмерного американского пикапа (5340x1982x1920 мм). Из практических моментов – обещают, что с новыми двухэтажными фарами недостатка головного света не будет.Но основная часть изменений касается салона и оснащения: более удобные кресла (с обилием регулировок и даже вентиляцией на первом ряду), два дисплея (физических кнопок осталось на первый взгляд достаточно). Но руль по прежнему без регулировки по вылету. Появился базовый набор электронных помогайзеров (от камеры 360 до предупреждения о сходе с полосы или риска столкновения с пешеходом). Но никаких активных круиз-контролей или систем удержания в полосе.На коротком «внедорожном» тесте продемонстрировали работу автоматики, блокирующей дифференциал заднего моста и помогающей при спуске с горки. Как минимум на таком полигоне всё работает вполне исправно, диагональное вывешивание побеждает, скорость на спуске контролирует, плавности АКПП и тяги мотора для проезда препятствий аккуратно внатяг хватает с избытком. Но, повторюсь, это выверенные организаторами условия и пустой кузов.Стоить в России Foton Tunland G9 будет под 4 млн — на презентации была заявлена сумма «от 3 640 000 рублей», но с пометкой про «программы поддержки».Да и еще момент: на порогах и дугах презентованных автомобилей красовались логотипы General. Возможно дело в том, что одно из имён этой машины за пределами российского рынка — Foton Grand General G9.Мы ждём полноценного тест-драйва этого автомобиля (машины прес-парка еще не зарегистрированы в ГИБДД). И вернемся с подробностями, ибо много за 10 минут было не понять.