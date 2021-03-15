





Объем генерируемых нами данных из года в год продолжает расти, и по прогнозам достигнет 175 зеттабайт к 2025 году. Это 175 миллиардов терабайт, и, если записать на обычные DVD Blu-ray диски такой объем информации и выстроить их бок о бок, то их суммарная длина превысит 23 расстояния от Земли до Луны.И хотя мы давно уже прекратили массово использовать оптические диски в своей жизни, исследователи из Шанхайского университета науки и технологий смогли разработать технологию, которая позволит вернуть их обратно в обиход. Основное ограничение оптических дисков — это дифракционный предел, то есть минимальный размер пятна при фокусировке лазера на диске. Соответственно, меньше этого предела не может быть простейшая ячейка для хранения данных, из-за чего DVD Blu-ray ограничиваются в основном 50 ГБ (хотя есть и трехслойные модели на 100 ГБ и даже четырехслойные на 128).Собственно, такими объемами сейчас, когда легко можно купить флешку на пару терабайт или жесткий диск на десяток, удивить сложно. Однако китайские исследователи пошли дальше и смогли вновь отдалить дифракционный предел, используя для покрытия оптических дисков наночастицы, включающие в себя лантаноиды с вкраплениями оксида графена.По их словам, это позволило сразу на несколько порядков поднять плотность хранения данных, и на обычном 12-сантиметровом оптическом диске (стандартный размер DVD) теперь можно хранить до 700 ТБ информации — это сравнимо с 28 000 обычными Blu-ray. Более того, для чтения и записи информации на такие диски нужны достаточно дешевые лазеры, что позволит запустить их производство вместе с дисководами с минимумом затрат.Но, конечно, нужно понимать, что на данный момент говорить даже о сколько-нибудь серьезных рабочих прототипах не приходится. Однако, вполне возможно, через несколько лет оптические диски снова вернутся как самые емкие и недорогие хранилища информации.