Китайцы подняли в небо гигантский «дисплей» из полчища управляемых дронов



В Китае на большой национальный праздник создали в небе над городом большой экран из дронов. О нем написали в The Verge.



Согласно источнику, гигантский дисплей был поднят в небо Шэньчженя по случаю Дня образования Китая, который отмечается в стране каждый год 1 октября. Экран состоял из 10 197 дронов от DJI, и он побил предыдущий рекорд по количеству этих девайсов — в прошлом году было поднято 7598 дронов, которые управлялись с одного единственного ноутбука. Это достижение попало в «Книгу рекордов Гиннесса» всего четыре дня назад, и уже было побито.











Чтобы создать ощущение огромного «дисплея», координатор дронов включал и выключал их подсветку, а также менял цвет. Аппараты играли роль пикселей, которые движутся по «экрану». Вблизи представление выглядело не очень выразительно, но на большом расстоянии действительно впечатляло.