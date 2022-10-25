Китайцы показали настоящий летающий автомобиль. Забудьте про киношный «Делориан»

Китайский автопроизводитель XPeng презентовал свою разработку — летающий автомобиль. Об этом написали в Electrek.
XPeng провела ежегодное мероприятие «День технологий» в Китае, презентовав несколько своих «разработок будущего». Среди них — система автономного вождения, роботы-животные, самообучающиеся платформы ИИ. Но главным событием стала презентация летающего электрокара eVTOL шестого поколения.
Согласно источнику, автомобиль от XPend передвигается в воздухе не с помощью особых турбин или реактивных двигателей, как нам обычно представляют в кино, а по принципу дрона. Он способен взлетать с места при помощи четырех углеводородных пропеллеров — они выдвигаются из специального отсека на крыше авто. Сверху такой электрокар очень напоминает квадрокоптер.
XPeng сообщила, что их творение уже совершило свой первый полет, однако на презентации показали лишь компьютерные рендеры