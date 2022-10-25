Китайцы показали настоящий летающий автомобиль. Забудьте про киношный «Делориан»

Китайский автопроизводитель XPeng презентовал свою разработку — летающий автомобиль. Об этом написали в Electrek.XPeng провела ежегодное мероприятие «День технологий» в Китае, презентовав несколько своих «разработок будущего». Среди них — система автономного вождения, роботы-животные, самообучающиеся платформы ИИ. Но главным событием стала презентация летающего электрокара eVTOL шестого поколения.Согласно источнику, автомобиль от XPend передвигается в воздухе не с помощью особых турбин или реактивных двигателей, как нам обычно представляют в кино, а по принципу дрона. Он способен взлетать с места при помощи четырех углеводородных пропеллеров — они выдвигаются из специального отсека на крыше авто. Сверху такой электрокар очень напоминает квадрокоптер.XPeng сообщила, что их творение уже совершило свой первый полет, однако на презентации показали лишь компьютерные рендеры