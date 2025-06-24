Китайцы представили идеальную замену Toyota Camry с расходом 2,7 литра. Стоит неприлично дешево

Фото: GeelyСогласно источнику, новый Galaxy A7 (не путать со смартфоном) получил гибридную установку EM Super Hybrid 2.0, позволяющую существенно экономить топливо. При запасе хода до 2100 км он «ест» всего 2,67 литра на сотню. Также в китайском автомобиле реализована система резервного питания Xingrui AI Cloud Power 2.0, которая позволяет продолжить движение даже при отказе двигателя.
Компания Geely выпустила в Китае свежий автомобиль — под суббрендом Galaxy и с супердоступным ценником. О нем пишут в Gizmochina.
Компания Geely выпустила в Китае свежий автомобиль — под суббрендом Galaxy и с супердоступным ценником. О нем пишут в Gizmochina.
Фото: Geely
По кузову это полноценный конкурент Honda Accord и Toyota Camry: длина Galaxy A7 составляет 4918 мм, а колесная база — 2845 мм. Для задних пассажиров предоставляется почти метр пространства для ног и 132 мм для коленей. Сиденья 10-слойные, с 14-точечной массажной системой для талии, спины, бедер и ног. Салон отделан кожей, деревом и матовым металлом (помимо пластика, разумеется).
Фото: Geely
Что касается цены, то в Китае цена Galaxy A7 ожидается на уровне 100-150 тысяч юаней, что по курсу составляет 1—1,6 млн рублей. За такую машину более чем приемлемо; а если Geely локализует ее в РФ, то ценник не слишком вырастет.