Китайцы представили идеальную замену Toyota Camry с расходом 2,7 литра. Стоит неприлично дешево

Олег

Фото: Geely

Фото: Geely

Компания Geely выпустила в Китае свежий автомобиль — под суббрендом Galaxy и с супердоступным ценником. О нем пишут в Gizmochina.

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Согласно источнику, новый Galaxy A7 (не путать со смартфоном) получил гибридную установку EM Super Hybrid 2.0, позволяющую существенно экономить топливо. При запасе хода до 2100 км он «ест» всего 2,67 литра на сотню. Также в китайском автомобиле реализована система резервного питания Xingrui AI Cloud Power 2.0, которая позволяет продолжить движение даже при отказе двигателя.

Фото: Geely
Фото: Geely

По кузову это полноценный конкурент Honda Accord и Toyota Camry: длина Galaxy A7 составляет 4918 мм, а колесная база — 2845 мм. Для задних пассажиров предоставляется почти метр пространства для ног и 132 мм для коленей. Сиденья 10-слойные, с 14-точечной массажной системой для талии, спины, бедер и ног. Салон отделан кожей, деревом и матовым металлом (помимо пластика, разумеется).

Фото: Geely
Фото: Geely

Что касается цены, то в Китае цена Galaxy A7 ожидается на уровне 100-150 тысяч юаней, что по курсу составляет 1—1,6 млн рублей. За такую машину более чем приемлемо; а если Geely локализует ее в РФ, то ценник не слишком вырастет. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+2433
tellurian
У нас цена будет не менее 3 млн. Даже если будут тут собирать.Чтобы была низкая цена, нужно подписать соглашение о промсборке. Китайцы на это точно не пойдут.
2 часа назад в 13:05
#
EDD
+618
EDD tellurian
Чтоб цена была ниже, нужно нытика Соколова снять с поста директора АвтоТаза. А то он все скулит и скулит, что китайцы свои тачки почти даром отдают, а его срaный ваз никто не берёт.
2 часа назад в 13:09
#
tellurian
+2433
tellurian EDD
Тут посмотрел обзор нивы за 1,5 млн плакать хочется.
2 часа назад в 13:16
#
EDD
+618
EDD tellurian
Да я тоже видел. Позорники.
2 часа назад в 13:24
#
EDD
+618
EDD
Хорошо, что предупредили — не путать со смартфоном.
2 часа назад в 13:06
#
+72
olegvl2
Достали все дерьмо в россию сливать
час назад в 14:20
#