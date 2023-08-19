Китайцы смастерили ноутбук-матрешку: угадайте, что они спрятали в корпус?

Фото: ITHome



В сети показали новый ноутбук из Китая со встроенными наушниками. О нем пишут в Gizmochina.



Согласно источнику, устройство было представлено на выставке Inlet 2023. Китайский бренд Metaphyuni Computers разработал очень необычный лэптоп: в его корпусе спрятаны беспроводные наушники. Сам ноутбук Metaphyuni Creative Business Book играет роль «кейса».





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Чтобы достать наушники, нужно открыть две кнопки тачпада — под каждой из них прячется по одному наушнику. Это выглядит очень креативно, однако о качестве наушников ничего не сообщается. Производитель заверяет, что инновация никак не мешает работе кнопок тачпада, но при этом крайне практична в эпоху видеоконференций и потребления контента. Наушники не нужно искать по дому или карманам — они всегда под рукой и всегда заряжены.



Первоначально лэптоп можно будет купить только в Китае, но впоследствии его с большой вероятностью привезут и в другие страны. Никаких подробностей о «железе» и даже цене не сообщается.