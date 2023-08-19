Китайцы смастерили ноутбук-матрешку: угадайте, что они спрятали в корпус?

Олег

ITHome

Фото: ITHome

В сети показали новый ноутбук из Китая со встроенными наушниками. О нем пишут в Gizmochina.

Согласно источнику, устройство было представлено на выставке Inlet 2023. Китайский бренд Metaphyuni Computers разработал очень необычный лэптоп: в его корпусе спрятаны беспроводные наушники. Сам ноутбук Metaphyuni Creative Business Book играет роль «кейса».

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Чтобы достать наушники, нужно открыть две кнопки тачпада — под каждой из них прячется по одному наушнику. Это выглядит очень креативно, однако о качестве наушников ничего не сообщается. Производитель заверяет, что инновация никак не мешает работе кнопок тачпада, но при этом крайне практична в эпоху видеоконференций и потребления контента. Наушники не нужно искать по дому или карманам — они всегда под рукой и всегда заряжены.

Первоначально лэптоп можно будет купить только в Китае, но впоследствии его с большой вероятностью привезут и в другие страны. Никаких подробностей о «железе» и даже цене не сообщается. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Misha Gynin
–42
Misha Gynin
Когда через пол года в наушниках сдохнут аккумуляторы надо будет новый ноутбук покупать ;)
Сегодня в 03:34
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sgt.hendrix
+42
sgt.hendrix
Офигеть инновация… Ничего, что такое уже было три года назад у Lenovo в ThinkBook 15?
Сегодня в 10:56
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