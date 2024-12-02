Китайцы стали прятать товары от россиян





Ослабление рубля по отношению к другим валютам вынудило поставщиков из Китая пересмотреть деловые отношения с российскими маркетплейсами. Они сотрудничают с Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркетом», а сейчас некоторые из них убирают свои товары из продажи, о чём

Ослабление рубля по отношению к другим валютам вынудило поставщиков из Китая пересмотреть деловые отношения с российскими маркетплейсами. Они сотрудничают с Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркетом», а сейчас некоторые из них убирают свои товары из продажи, о чём сообщает издание The South China Morning Post.

За месяц курс доллара вырос с 96 до 106 рублей (в пике достигал 114 рублей). Почти такая же ситуация с китайской валютой: месяц назад за 1 юань давали 13 рублей, а сейчас около 15. Китайские бизнесмены ожидают дальнейшей девальвации рубля, а поскольку маркетплейсы выплачивают деньги с задержкой в несколько недель, стало труднее прогнозировать свои доходы. Из-за сильного колебания курса валют и низкой наценки на товары продавцы столкнулись с тем, что пришлось торговать себе в убыток. Также возросли расходы на конвертацию валюты и вывод денег, поскольку многие китайские банки прекратили сотрудничество с Россией из-за опасения вторичных санкций со стороны Евросоюза и США. За месяц курс доллара вырос с 96 до 106 рублей (в пике достигал 114 рублей). Почти такая же ситуация с китайской валютой: месяц назад за 1 юань давали 13 рублей, а сейчас около 15. Китайские бизнесмены ожидают дальнейшей девальвации рубля, а поскольку маркетплейсы выплачивают деньги с задержкой в несколько недель, стало труднее прогнозировать свои доходы. Из-за сильного колебания курса валют и низкой наценки на товары продавцы столкнулись с тем, что пришлось торговать себе в убыток. Также возросли расходы на конвертацию валюты и вывод денег, поскольку многие китайские банки прекратили сотрудничество с Россией из-за опасения вторичных санкций со стороны Евросоюза и США. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Эксперты считают, что китайцы уменьшат свой ассортимент на российских маркетплейсах и какое-то время будут торговать высокомаржинальными товарами, на которых точно не уйдут в минус. Ситуация нормализуется по мере того как курс рубля перестанет столь сильно колебаться и стабилизируется. Ослабление российской валюты уже привело к очередному витку роста цен в магазинах, а на маркетплейсах это не столь заметно из-за высочайшей конкуренции между сотнями тысяч продавцов. Некоторые из них предпочитают избавляться от товаров, продавая их чуть ли не по себестоимости, чтобы иметь хоть какой-то оборот и не терять деньги на аренде складских мест.