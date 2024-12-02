Китайцы стали прятать товары от россиян

Ослабление рубля по отношению к другим валютам вынудило поставщиков из Китая пересмотреть деловые отношения с российскими маркетплейсами. Они сотрудничают с Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркетом», а сейчас некоторые из них убирают свои товары из продажи, о чём сообщает издание The South China Morning Post.
За месяц курс доллара вырос с 96 до 106 рублей (в пике достигал 114 рублей). Почти такая же ситуация с китайской валютой: месяц назад за 1 юань давали 13 рублей, а сейчас около 15. Китайские бизнесмены ожидают дальнейшей девальвации рубля, а поскольку маркетплейсы выплачивают деньги с задержкой в несколько недель, стало труднее прогнозировать свои доходы. Из-за сильного колебания курса валют и низкой наценки на товары продавцы столкнулись с тем, что пришлось торговать себе в убыток. Также возросли расходы на конвертацию валюты и вывод денег, поскольку многие китайские банки прекратили сотрудничество с Россией из-за опасения вторичных санкций со стороны Евросоюза и США.