Китайцы удивляют: новый Tank 300 умеет ремонтироваться без вмешательства мастеров

Олег

Фото: Tank

Фото: Tank

Китайский автобренд Tank представил обновленный внедорожник 300-й модели. Фишка новинки — особое самозатягивающееся покрытие корпуса. Пока машина показана на домашнем рынке, а позже появится и у нас.

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В Китае Tank 300 (2025) доступен с тремя моторами — бензин, дизель и гибрид, но в Россию скорее всего доедет только с бензиновой «малолитражкой» (вот почему). Угловатый «рубленый» дизайн остался узнаваемым и пополнился новым бежевым цветом кузова. Главная фишка новинки — специальное покрытие семью слоями краски и двухкомпонентным лаком, которое способно само «залечивать» неглубокие царапины без полировки и вообще вмешательства человека.

В остальном машина очень похожа на первую версию, но стала при этом чуть лучше. Бензиновый 2-литровый турбомотор в сочетании с собственным ПО Tank предложат 10 режимов вождения, а 6 подушек безопасности защитят, если что-то пойдет не так. Базовая версия авто предлагается за $27400. 

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Источник:
ITHome
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