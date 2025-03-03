Китайцы удивляют: новый Tank 300 умеет ремонтироваться без вмешательства мастеров

Фото: Tank
Китайский автобренд Tank представил обновленный внедорожник 300-й модели. Фишка новинки — особое самозатягивающееся покрытие корпуса. Пока машина показана на домашнем рынке, а позже появится и у нас.
В остальном машина очень похожа на первую версию, но стала при этом чуть лучше. Бензиновый 2-литровый турбомотор в сочетании с собственным ПО Tank предложат 10 режимов вождения, а 6 подушек безопасности защитят, если что-то пойдет не так. Базовая версия авто предлагается за $27400.
Китайский автобренд Tank представил обновленный внедорожник 300-й модели. Фишка новинки — особое самозатягивающееся покрытие корпуса. Пока машина показана на домашнем рынке, а позже появится и у нас.
В остальном машина очень похожа на первую версию, но стала при этом чуть лучше. Бензиновый 2-литровый турбомотор в сочетании с собственным ПО Tank предложат 10 режимов вождения, а 6 подушек безопасности защитят, если что-то пойдет не так. Базовая версия авто предлагается за $27400.