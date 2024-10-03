Классифайд идет в геймификацию: на Авито появились «Награды за задания» — программа мотивации с бонусами и призами

Олег

Авито

Задача программы — повысить вовлеченность пользователей Авито через игровые и конкурсные механики. Теперь в личном профиле можно увидеть новый раздел «Награды за задания», включающий в себя список обновляемых активностей и варианты призов, которые можно получить за их выполнение.

«Авито эволюционировал в площадку, которая позволяет россиянам решить множество жизненных вопросов. Наша цель — сделать так, чтобы пользователи знали и применяли сценарии, в которых Авито может сделать их жизнь лучше — простым и увлекательным образом. На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда. Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов», — Виталий Туманов, Директор по продукту для частных пользователей.

Раздел запустился 02 октября для большинства пользователей Авито во всех регионах в тестовом режиме, он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.

Как будет работать программа

Авито

Раздел «Награды за задания» находится в профиле пользователя. Также попасть в раздел можно будет через истории на главной странице и всплывающие уведомления внутри приложения.

За выполнение заданий пользователь сможет получать «билетики» — условные единицы, которые позволяют принять участие в розыгрыше материальных ценных призов. Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания.

Так, пользователь получит меньше «билетиков» за простые задания, такие как «добавить адрес в профиль» или «посмотреть пять объявлений в разделе Премиум», и больше за такие, как «купить товар с доставкой» или «забронировать жилье». Количество собранных «билетиков» напрямую влияет на шанс выигрыша.

В будущем планируется расширить варианты вознаграждений, пользователь сможет получать бонусы за выполнение заданий. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в Авито Путешествиях. Авито будет тестировать различные механики с использованием «билетиков» и бонусов для большего вовлечения пользователей.

Следующий шаг развития нового раздела — развитие персонализированных заданий и челленджей, а также появление заданий от продавцов.

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Комментарии

tellurian
+1930
tellurian
Для чего? Пользователи в не равных условиях. Есть перекупы и продавцы, они могут больше генерировать трафик, чем простые частные продавцы всякого личного добра. У меня товары по 2-3 года висят, не нужны никому. Даже по смешным ценам. Часть постепенно выбрасываю. Я не один такой.
2 часа назад в 14:38
#
Вася Вотафаков
+5995
Вася Вотафаков tellurian
Авито помойка пытается состричь побольше … ведь конкуренции нет по сути.
час назад в 14:52
#
tellurian
+1930
tellurian Вася Вотафаков
Юла не смогла. Владельцы не вытянули. Хотя было время шли на равных. Админресурса ни у кого не было.
час назад в 15:07
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Юра из МУРа
+261
Юра из МУРа
Хомяк покоя не даёт?
час назад в 14:50
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