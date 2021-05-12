Google готовится обновить фирменную клавиатуру Gboard. Её новая возможность упростит отправку скриншотов. В версии приложения для iOS этого нововведения пока нет.
На данный момент Gboard позволяет добавлять изображения в буфер обмена и быстро вставлять их в сообщения. Теперь эта возможность коснулась скриншотов. При создании скриншота клавиатура автоматически будет добавлять его в буфер обмена, после чего его можно быстро и без лишних движений добавить к сообщению, посту в соцсетях или простой заметке. Добавление снимков экрана в буфер обмена в первый раз потребует разрешения от пользователя, после чего всё будет работать автоматически. Конечно, доступ клавиатуре к скриншотам в любой момент можно отключить.
Если вы обновили Gboard, но запроса на добавление снимков экрана так и не появилось, придется немного её настроить. Пройдите в «Настройки» → «Система» → «Языки и ввод» → «Виртуальная клавиатура» → Gboard, найдите раздел «Буфер обмена» и проверьте тумблер «Сохранять недавние снимки экрана в буфер обмена». Попробуйте выключить и включить его снова, после чего выгрузить Gboard из оперативной памяти. Функция должна заработать.
На данный момент Google разворачивает эту возможность для бета-тестеров. Публичный доступ к добавлению скриншотов в буфер обмена ожидается в начале лета.
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