Тинькофф Суд

Клиент отсудил у банка «Тинькофф» миллионы, заработанные на ровном месте

Александр



Юрист Василий Черепанов рассказал о судебном процессе с банком «Тинькофф». В марте этого года несколько клиентов «Тинькофф» воспользовались лазейкой, которая позволяла обменивать рубли на фунты, а затем фунты на доллары, и в итоге доллар обходился им в 88 рублей, тогда как при прямой покупке он стоил 150. На этой разнице некоторые заработали миллионы, а то и десятки миллионов рублей, но их радость была недолгой — «Тинькофф» списал этот заработок как неосновательное обогащение (если средства были уже выведены, на счету образовался минус).

Клиенту, чьи интересы представлял Черепанов, удалось отсудить обратно полученные на разнице курсов 1 289 994 рублей, а также штраф в половину этой суммы за отказ в добровольном удовлетворении требований о возврате денег и компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Штраф будет поровну разделён между истцом и Пермской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Инициатива».

Рассмотрение иска заняло чуть больше четырёх месяцев. Всего прошло четыре судебных заседания, представитель «Тинькофф» явился лишь на последнее. Он заявил, что курс валют был установлен банком неправильно из-за технического сбоя, а истец злоупотребил своими правами, поскольку его целью было не использование услуг в качестве обычного потребителя, а обогащение за счёт средств организации. Судья счёл эти доводы несостоятельными и удовлетворил все основные требования, хотя и снизил коменсацию морального вреда в шесть раз, посчитав 30 тысяч рублей чрезмерной суммой. У «Тинькофф» есть возможность в апелляционном порядке обжаловать решение, чтобы отменить его или снизить сумму выплаты. Воспользуется ли банк этим правом, пока неизвестно.

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Комментарии

+99
Куцов
Даже до 2х не дотягивает. Миллионы отсудил... Ну Кузнецов. Ну сказочник. Зарплата у тебя миллиард наверное по твоей логике создания заголовков.
2 часа назад в 18:25
#
S.T.A.L.K.E.R.
+558
S.T.A.L.K.E.R.
Почему на пустом месте?!
А люди играющие на биржах на повышение и падение акций, разве честно зарабатывают ?!
Зачем принижать человека?!
Смог — заработал
Никого же не убил не ограбил
час назад в 18:48
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+782
Ufoer
Ну и молодец. Тинек приохyел немного так запросто взять и списать средства со счета клиента. Обоснованное обогащение там было или нет, это не ему решать, а суду. Клиент воспользовался услугой на условиях банка, юридически ничего противозаконного он совершил, что и подтвердил суд. Надеюсь и остальные люди тоже иски в суд подадут.
час назад в 18:54
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tellurian
+4222
tellurian
Молодец. Так из всех и надо. Клиент использовал инструмент самого банка.
Пусть банк своих программистов мучает, что они такие алгоритмы не предусмотрели.
час назад в 19:02
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