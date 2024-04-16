Клиент Wildberries отсудил почти полмиллиона за отказ в возврате товара

Свердловский областной суд рассказал о судебном разбирательстве одного из жителей Екатеринбурга с маркетплейсом Wildberries. Он приобрёл игровой компьютер, забрал его из ПВЗ, принёс домой, он не включился, а в возврате денег за бракованный товар ему отказали.
Покупатель попытался оформить возврат через личный кабинет, но получил отказ. Тогда он направил на юридический адрес маркетплейса официальную претензию, в которой требовал расторгнуть договор купли-продажи, вернуть ему деньги за товар и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и его ценой на время удовлетворения требований. Ему снова отказали, сославшись на то, что недостатки были выявлены не в момент получения, а в процессе эксплуатации товара, и посоветовали обратиться в сервисный центр за ремонтом.
Компьютер стоил 180 тысяч рублей, а суд в общей сложности взыскал с Wildberries в пользу покупателя 477,5 тысяч. Эта сумма сложилась из стоимости товара, разницы с ценой на момент удовлетворения иска, неустойки, штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований, судебных расходов и компенсации морального вреда.
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