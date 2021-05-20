«Билайн» запустил в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) в пилотном режиме. Эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, в местах со слабым сигналом мобильной сети. Сервис уже доступен на смартфонах Samsung, включая флагманы из модельного ряда Galaxy S21 Ultra.
Услуга предоставляется бесплатно. Для ее подключения необходимо в настройках смартфона включить функцию «Вызовы по Wi-Fi». Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа.
«Запуск технологии VoWiFi – это продолжение планомерного развития сети в Московском регионе. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути его следования и используем современные технологичные решения для улучшения клиентского опыта. Теперь клиенты "Билайн" не пропустят важный звонок, даже в тех местах, где мобильный сигнал неустойчив – в подвальных помещениях, подземных парковках или на последних этажах высоких зданий», — Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».
Новую услугу уже протестировали на флагманах Samsung Galaxy S21 Ultra. Она уже доступна для владельцев большинства актуальных моделей южнокорейского бренда. Сообщается, что модельный ряд смартфонов с поддержкой Voice over Wi-Fi (VoWiFi) будет постоянно расширяться.
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