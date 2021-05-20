«Запуск технологии VoWiFi – это продолжение планомерного развития сети в Московском регионе. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути его следования и используем современные технологичные решения для улучшения клиентского опыта. Теперь клиенты "Билайн" не пропустят важный звонок, даже в тех местах, где мобильный сигнал неустойчив – в подвальных помещениях, подземных парковках или на последних этажах высоких зданий», — Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».







«Билайн» запустил в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) в пилотном режиме. Эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, в местах со слабым сигналом мобильной сети. Сервис уже доступен на смартфонах Samsung, включая флагманы из модельного ряда Galaxy S21 Ultra.Услуга предоставляется бесплатно. Для ее подключения необходимо в настройках смартфона включить функцию «Вызовы по Wi-Fi». Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа.Новую услугу уже протестировали на флагманах Samsung Galaxy S21 Ultra. Она уже доступна для владельцев большинства актуальных моделей южнокорейского бренда. Сообщается, что модельный ряд смартфонов с поддержкой Voice over Wi-Fi (VoWiFi) будет постоянно расширяться.