Клиенты Wildberries получают странные уведомления от приложения. Что это значит?

Олег

WB


Пользователи мобильного приложения Wildberries сообщают о странных уведомлениях — утилита угрожает тем, что скоро перестанет работать. На это обратили внимание в РБК.

Согласно источнику, пользователи официального приложения Wildberries для iOS при входе в него начали получать вот такой баннер: 

WB

Уведомление пришло пользователю в приложение версии 5.8.3, тогда как самая свежая сборка в App Store — 5.8.4, выпущенная в конце февраля.

Пресс-служба Wildberries дала официальный комментарий относительно этой ситуации:
«Приложение работает в стандартном режиме. Даже если не обновитесь, то оно продолжит работу. Каждую неделю идут рутинные обновления. На 3 марта обновления не планируются». 

Заявление не до конца проясняет формулировку баннера: по его тексту можно понять совершенно обратное. Кроме того, WB не объяснил, почему вообще это уведомление было разослано, если прекращения поддержки в принципе не планируется. Если появятся новые подробности — обязательно обновим новость. 

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Источник:
РБК
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