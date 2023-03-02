Клиенты Wildberries получают странные уведомления от приложения. Что это значит?



Пользователи мобильного приложения Wildberries сообщают о странных уведомлениях — утилита угрожает тем, что скоро перестанет работать. На это обратили внимание в РБК.



Согласно источнику, пользователи официального приложения Wildberries для iOS при входе в него начали получать вот такой баннер:







Уведомление пришло пользователю в приложение версии 5.8.3, тогда как самая свежая сборка в App Store — 5.8.4, выпущенная в конце февраля.



Пресс-служба Wildberries дала официальный комментарий относительно этой ситуации:

Пользователи мобильного приложения Wildberries сообщают о странных уведомлениях — утилита угрожает тем, что скоро перестанет работать. На это обратили внимание в РБК.Согласно источнику, пользователи официального приложения Wildberries для iOS при входе в него начали получать вот такой баннер:Уведомление пришло пользователю в приложение версии 5.8.3, тогда как самая свежая сборка в App Store — 5.8.4, выпущенная в конце февраля.Пресс-служба Wildberries дала официальный комментарий относительно этой ситуации:

«Приложение работает в стандартном режиме. Даже если не обновитесь, то оно продолжит работу. Каждую неделю идут рутинные обновления. На 3 марта обновления не планируются».



Заявление не до конца проясняет формулировку баннера: по его тексту можно понять совершенно обратное. Кроме того, WB не объяснил, почему вообще это уведомление было разослано, если прекращения поддержки в принципе не планируется. Если появятся новые подробности — обязательно обновим новость.