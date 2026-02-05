Top.Mail.Ru

Kling AI научился создавать видео по шаблону и клонировать персонажей

Китайская компания Kuaishou Technology представила крупное обновление своей нейросети Kling AI. Модель Kling Video 3.0 создаёт более реалистичные видеоролики и получила ряд новых функций. Обновление затронуло возможности генерации, озвучки и работу с исходными материалами. Все нововведения доступны пользователям платного тарифного плана Ultra.

Одной из ключевых новинок стала функция Multi-Shot. Она анализирует описанную пользователем сцену и автоматически подбирает ракурсы. Алгоритм корректирует композицию кадра, применяя кинематографические приёмы, что позволяет получать более качественный и динамичный видеоряд.

Пользователи могут генерировать ролики длительностью от трёх до пятнадцати секунд. Для озвучки доступно пять языков, включая английский, японский и испанский, причём нейросеть имитирует различные акценты и диалекты для создаваемых персонажей. Также появилась возможность использовать загруженную аудиодорожку как основу для синтеза речи.

Теперь к текстовому описанию можно прикрепить видео или несколько кадров. ИИ будет создавать контент, следуя визуальному шаблону. Модуль Elements 3.0 позволяет генерировать ролики с конкретными объектами или героями по фотографии. Ещё одна опция даёт возможность клонировать персонажа из загруженного видеофрагмента. Редактор видео теперь функцию многокамерной «съёмки» - генерацию одной сцены с нескольких виртуальных точек обзора.
