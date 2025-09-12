Ключевая ставка ЦБ опять снижена. Как это скажется на гражданах и экономике страны?



Фото freepik



Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт. Это изменение повлияет на жизнь каждого россиянина.

Сегодня ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых, и это решение не стало неожиданным, поскольку именно его и прогнозировали многие эксперты и аналитики. Предыдущее снижение — с 20% до 18% — произошло 25 июля. Ожидается, что при отсутствии инфляции к концу ставка будет снижена до 14%.Ключевая ставка ЦБ — это некий нулевой меридиан, на который ориентируется вся банковская система. Именно по ней банки получают деньги в долг от регулятора и устанавливают ставки по кредитам и вкладам. Стоит отметить, что после предыдущего снижения многие банки довольно существенно уменьшили выгоду вкладчиков от депозитов — в некоторых случаях до 10% годовых. Скорее всего, после сегодняшнего решения вклады станут ещё менее выгодными. С другой стороны, чуть более доступными должны стать займы для граждан и бизнеса.Снижение ставки коснётся всех россиян прямо или косвенно — в виде корректировки цен, изменения курса рубля и движений рынков жилья, автомобилей, электроники и всех других товаров. Доллар, к примеру, на межбанковской бирже уже немного подешевел.