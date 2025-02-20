Кнопка «Действия» в старых iPhone наконец-то станет полезной







Одной из главных особенностей нового iPhone 16e стала поддержка «визуального интеллекта», несмотря на отсутствие кнопки управления камерой. Теперь Apple официально подтвердила, что эта функция также появится в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в будущем обновлении iOS.

Одной из главных особенностей нового iPhone 16e стала поддержка «визуального интеллекта», несмотря на отсутствие кнопки управления камерой. Теперь Apple официально подтвердила, что эта функция также появится в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в будущем обновлении iOS.

Ещё на презентации iPhone 16 нам рассказывали, что «визуальный интеллект» работает только на девайсах с кнопкой Camera Control. Она позволяет использовать камеру, чтобы узнать породу животных, получить сведения о достопримечательностях, определить модель обуви и многое другое. Фича также может резюмировать текст, читать его вслух, переводить, искать элементы в Google, задавать вопросы ChatGPT. Ещё на презентации iPhone 16 нам рассказывали, что «визуальный интеллект» работает только на девайсах с кнопкой Camera Control. Она позволяет использовать камеру, чтобы узнать породу животных, получить сведения о достопримечательностях, определить модель обуви и многое другое. Фича также может резюмировать текст, читать его вслух, переводить, искать элементы в Google, задавать вопросы ChatGPT. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Вчерашний анонс iPhone 16e немного удивил, поскольку кнопки в нём нет, а «визуальный интеллект» есть. Теперь всё встало на свои места: представители Apple подтвердили журналисту Джону Груберу из Daring Fireball, что Visual Intelligence появится в iPhone 15 Pro в будущем обновлении программного обеспечения». Скорее всего, речь идёт об iOS 18.4. Осталось только дождаться поддержки русского языка в Apple Intelligence.