Kobo представила две цветные электронные книги, которые не щиплют глазки

Олег

Libra Color


Компания Kobo представила свои первые цветные ридеры — Libra Color и Clara Color. О них написали в The Verge.

Согласно источнику, обе новинки получили самую свежую из имеющихся e-ink-матриц — Kaleido. Она характеризуется пастельными оттенками цветов, имеет разрешение 150 ppi в цветном режиме и 300 ppi — в монохромном. Дисплеи выполнены по технологии «электронных чернил», а значит не мерцают и не вызывают неприятных ощущений в глазах, особенно если использовать ридеры без светодиодной подсветки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Что касается «железа» и ПО, то новинки являются минорным апдейтом. Clara Color — это обновленная книжка модели Clara 2E, помимо цветной матрицы предлагающая улучшенный процессор и больший накопитель. Libra Color оснащен физическими кнопками переключения страниц и работает со стилусом Kobo Stylus 2.

Фото: Kobo

Ценники следующие: 7-дюймовый Libra Color стартует с отметки $219,99, а 6-дюймовый Clara Color — со $149,99 (на 10 долларов дороже прошлой модели). В продажу новинки поступят с 30 апреля. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
PocketBook выпустила флагманскую цветную «читалку» с большим экраном, сенсором и защитой от воды. Ценник — тушите свет
Infinix показал смартфон с экраном, который не потребляет энергию
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый

Рекомендации

Рекомендации

Смартфоны Samsung Galaxy впервые обойдут iPhone по самому важному параметру
«Google Клавиатура» получила удобнейшее нововведение эксклюзивно для Android
Найден способ снизить цены на такси. Он устроит и таксистов, и пассажиров
Топ-6 российских сериалов, за которые не стыдно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии