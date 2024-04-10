Kobo представила две цветные электронные книги, которые не щиплют глазки



Компания Kobo представила свои первые цветные ридеры — Libra Color и Clara Color. О них написали в The Verge.



Согласно источнику, обе новинки получили самую свежую из имеющихся e-ink-матриц — Kaleido. Она характеризуется пастельными оттенками цветов, имеет разрешение 150 ppi в цветном режиме и 300 ppi — в монохромном. Дисплеи выполнены по технологии «электронных чернил», а значит не мерцают и не вызывают неприятных ощущений в глазах, особенно если использовать ридеры без светодиодной подсветки.







Что касается «железа» и ПО, то новинки являются минорным апдейтом. Clara Color — это обновленная книжка модели Clara 2E, помимо цветной матрицы предлагающая улучшенный процессор и больший накопитель. Libra Color оснащен физическими кнопками переключения страниц и работает со стилусом Kobo Stylus 2.







Ценники следующие: 7-дюймовый Libra Color стартует с отметки $219,99, а 6-дюймовый Clara Color — со $149,99 (на 10 долларов дороже прошлой модели). В продажу новинки поступят с 30 апреля. Что касается «железа» и ПО, то новинки являются минорным апдейтом. Clara Color — это обновленная книжка модели Clara 2E, помимо цветной матрицы предлагающая улучшенный процессор и больший накопитель. Libra Color оснащен физическими кнопками переключения страниц и работает со стилусом Kobo Stylus 2.Ценники следующие: 7-дюймовый Libra Color стартует с отметки $219,99, а 6-дюймовый Clara Color — со $149,99 (на 10 долларов дороже прошлой модели). В продажу новинки поступят с 30 апреля.