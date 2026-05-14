«Код человечности»: как измерить внимание и управлять опытом потребителя целостно

Александр


Как измерить реальное внимание аудитории и почему классический медиамикс требует пересмотра в пользу интегрированного взгляда на каналы и управление клиентским опытом

16 июля в Центре событий РБК группа компаний «Родная речь» соберёт 3 500+ CMO, CEO и владельцев бизнеса на конференции «Код человечности», чтобы представить системное решение — переход от фрагментарного управления к целостному клиентскому опыту.

Сергей Коптев, президент группы компаний «Родная речь»:

«Мы уходим от фрагментарного управления, где креатив, медиа и сервис существуют сами по себе. Вместо этого строим единую систему управления полным циклом взаимодействия с клиентом — от первого касания до повторной покупки. Маркетинг перестаёт быть статьёй расходов. 16 июля представим новый стандарт и докажем, что он работает на реальных цифрах».


Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Родная речь»

Ключевые блоки программы:

 — Вызовы бизнеса и как переход к целостному опыту отвечает на эти вызовы.
 — Креатив + медиа: единая оценка внимания — первые публичные данные Beatt о реальном внимании аудитории. Анализ лучших и худших ТВ-креативов с помощью ИИ и нейрофизиологии.
 — От медиамикса к поведенческим измерениям — вместо классического набора каналов — последовательность касаний на основе реальных действий пользователя.
 — От коммуникаций к управлению маркетинг-миксом: как агентства и бренды переходят к партнёрству нового уровня.


Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Родная речь»

Юрий Панов, вице-президент по трансформации группы компаний «Родная речь»:

«В этом году мы смотрим на маркетинг не глазами индустрии, а глазами человека. Он видит не разрозненные инструменты, а одно целостное усилие бренда. Только работая с этим целым, можно говорить о реальной эффективности и устойчивой связи маркетинга с бизнес-результатом».

Формат участия — гибридный: офлайн в Центре событий РБК и онлайн-трансляция. Участие бесплатное.

Программа продолжает расширяться. К ней присоединяются представители ведущих компаний и ключевые эксперты индустрии. Регистрация — на сайте конференции «Код человечности».
