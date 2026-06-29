Когда Apple представит iPhone 18 Pro и загадочный iPhone Ultra? У нас уже есть дата

До анонса новой серии iPhone остается совсем немного. По данным журналиста и инсайдера Марка Гурмана, Apple вновь придержится своей привычной схемы проведения осенней презентации. Если прогноз подтвердится, компания представит iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra уже 8 сентября.Отметим, что Гурман подстраховался и назвал альтернативной датой 9 сентября. Интерес к новым смартфонам остается высоким, несмотря на слухи о заметном росте цен. По данным инсайдеров, стоимость некоторых моделей может увеличиться примерно на $200. Одна из причин повышения цен — глобальный дефицит памяти из-за стремительного развития искусственного интеллекта.Ожидается, что iPhone 18 Pro получит первый 2-нм чип, уменьшенный Dynamic Island, основную камеру с переменной диафрагмой и увеличенное время автономной работы. Вместе с ним ожидается релиз iPhone Ultra — новой премиальной модели, которая с самого начала будет позиционироваться как самый дорогой смартфон Apple.