Когда можно наблюдать звездопад Тауриды в России
Артем Фунтиков —
Фото: The Canberra Times
Частота падения метеоров составит до 10 в час. Согласно прогнозам, зрители смогут увидеть как крупные, так и малые объекты.
Прекрасное астрономическое явление раскроется жителям Земли в ближайшие выходные — ночью с 4 на 5 ноября. Активные периоды метеорных потоков Южные и Северные Тауриды пересекутся по времени и позволят увидеть около 10 метеоров в час.
Радиант обоих метеорных потоков находится в созвездии Тельца, зрителям кажется, что «падающие звёзды» вылетают оттуда. Звездопады подразделяют на Северный и Южный, поскольку их источником считается комплекс Энке, который распался на комету 2P/Энке и несколько астероидов. Южный поток исходит из кометы, а Северный — от астероида 2004 TG10.
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