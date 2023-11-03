Когда можно наблюдать звездопад Тауриды в России

Частота падения метеоров составит до 10 в час. Согласно прогнозам, зрители смогут увидеть как крупные, так и малые объекты.Прекрасное астрономическое явление раскроется жителям Земли в ближайшие выходные — ночью с 4 на 5 ноября. Активные периоды метеорных потоков Южные и Северные Тауриды пересекутся по времени и позволят увидеть около 10 метеоров в час.Радиант обоих метеорных потоков находится в созвездии Тельца, зрителям кажется, что «падающие звёзды» вылетают оттуда. Звездопады подразделяют на Северный и Южный, поскольку их источником считается комплекс Энке, который распался на комету 2P/Энке и несколько астероидов. Южный поток исходит из кометы, а Северный — от астероида 2004 TG10.