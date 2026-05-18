Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Когда начнётся WWDC 2026? Ждем iOS 27 и новые гаджеты

Фархад


Компания Apple опубликовала расписание своей Всемирной конференции разработчиков 2026 года, которая стартует 8 июня и закончится 12 июня. Она также разослала приглашения представителям СМИ, которые были приглашены на в Apple Park.

Основной доклад, где нам покажут новые операционные системы и, возможно, гаджеты, стартует в 20:00 по московскому времени. Это будет предзаписанное видео, как и на предыдущих мероприятиях. Смотреть трансляцию можно будет на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube. Мы также будем освещать все новинки в текстовом формате на iGuides.

Также Apple проведет ежегодную презентацию Platforms State of the Union для разработчиков, а видеозаписи сессий и руководства начнут выходить в приложении Developer после мероприятия. В течение недели инженеры и дизайнеры компании будут проводить групповые лабораторные занятия и сессии вопросов и ответов. Скорее всего, оттуда мы узнаем о некоторых функциях iOS и macOS, которые появятся позже.

Это будет последнее мероприятие Тима Кука, на котором он выступит в роли генерального директора Apple. А новые iPhone в сентябре нам покажет новый CEO — Джон Тернус.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
iPhone 17 Pro победил всех в тесте на скорость зарядки
Apple ID требует карту при смене региона? Вот как обойти это ограничение и переключиться без оплаты
Apple «кормит» покупателей браком и зарабатывает на этом миллионы

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5
От ценника этих некрасивых часов Casio вам захочется выпить корвалол
Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

+237
Nikodimus73
Я жду “НЕСТЕКЛЯННУЮ” ios…
Вчера в 22:39
#

Читайте также