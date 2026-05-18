Когда начнётся WWDC 2026? Ждем iOS 27 и новые гаджеты

Компания Apple опубликовала расписание своей Всемирной конференции разработчиков 2026 года, которая стартует 8 июня и закончится 12 июня. Она также разослала приглашения представителям СМИ, которые были приглашены на в Apple Park.Основной доклад, где нам покажут новые операционные системы и, возможно, гаджеты, стартует в 20:00 по московскому времени. Это будет предзаписанное видео, как и на предыдущих мероприятиях. Смотреть трансляцию можно будет на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube. Мы также будем освещать все новинки в текстовом формате на iGuides.Также Apple проведет ежегодную презентацию Platforms State of the Union для разработчиков, а видеозаписи сессий и руководства начнут выходить в приложении Developer после мероприятия. В течение недели инженеры и дизайнеры компании будут проводить групповые лабораторные занятия и сессии вопросов и ответов. Скорее всего, оттуда мы узнаем о некоторых функциях iOS и macOS, которые появятся позже.Это будет последнее мероприятие Тима Кука, на котором он выступит в роли генерального директора Apple. А новые iPhone в сентябре нам покажет новый CEO — Джон Тернус.