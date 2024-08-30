Когда обновятся iPad mini, iPad Air, iPad Pro и самый доступный iPad



Компания Apple отошла от ежегодных обновлений своих планшетов и теперь выпускает свежие модели довольно нерегулярно. Это логично: с каждым разом всё труднее удивить пользователя и внедрить что-то действительно новое и нужное. В результате некоторые модели iPad остаются без апдейтов в течение 2-3 лет.



Когда обновятся текущие представители линейки iPad? Это важно знать, если вы собираетесь купить «яблочный» планшет; кого порадует свежий релиз спустя 1-2 месяца после приобретения прошлой модели? Вот всё что известно на данный момент.







iPad mini. Последняя актуальная модель — iPad mini 6 — была представлена в далеком 2021 году и получила Type-С вместо Lightning и «безрамочный дизайн». Ожидается, что iPad mini 7 будет представлен до конца 2024 года. Косвенным подтверждением этого служат уменьшающиеся запасы шестого «миника» в Apple Store по всему миру.

Последняя актуальная модель — iPad mini 6 — была представлена в далеком 2021 году и получила Type-С вместо Lightning и «безрамочный дизайн». Ожидается, что iPad mini 7 будет представлен до конца 2024 года. Косвенным подтверждением этого служат уменьшающиеся запасы шестого «миника» в Apple Store по всему миру. Базовый iPad. Прямо сейчас вы можете купить iPad 10, который вышел в октябре 2022 года; как и mini 6, тогда он получил «безрамочный» дизайн и порт USB-С. Новый iPad 11 должен также выйти в текущем году, однако больших изменений ждать не стоит: скорее всего: обновится процессор и может быть появится новый цвет корпуса. Поддержка Apple Intelligence маловероятна.

Прямо сейчас вы можете купить iPad 10, который вышел в октябре 2022 года; как и mini 6, тогда он получил «безрамочный» дизайн и порт USB-С. Новый iPad 11 должен также выйти в текущем году, однако больших изменений ждать не стоит: скорее всего: обновится процессор и может быть появится новый цвет корпуса. Поддержка Apple Intelligence маловероятна. iPad Pro. Профессиональные планшеты Apple обновились совсем недавно, в мае 2024 года, а значит в ближайшее время новинок ждать не стоит. В прошлый раз «прошки» обновились спустя 18 месяцев. Текущие версии с чипом М4 предлагают максимум, на что способна Apple прямо сейчас. Берите смело.

Профессиональные планшеты Apple обновились совсем недавно, в мае 2024 года, а значит в ближайшее время новинок ждать не стоит. В прошлый раз «прошки» обновились спустя 18 месяцев. Текущие версии с чипом М4 предлагают максимум, на что способна Apple прямо сейчас. Берите смело. iPad Air. Он тоже обновился прошедшей весной, получив чип Silicon M2 и большую версию с диагональю 13 дюймов. Некоторые инсайдеры говорят, что iPad Air обновится весной 2025 года, но шансов на это не очень много. Скорее всего, актуальные модели продержатся в продаже еще год-полтора. Разумеется, всё вышеперечисленное является аналитикой, основанной на слухах, инсайдах и прошлом опыте апдейтов от Apple. Более точной информации не найти, но вы вполне можете положиться на эти прогнозы, планируя покупку айпада. Разумеется, всё вышеперечисленное является аналитикой, основанной на слухах, инсайдах и прошлом опыте апдейтов от Apple. Более точной информации не найти, но вы вполне можете положиться на эти прогнозы, планируя покупку айпада.